Fallece una mujer de 42 años en un accidente de tráfico en la N-332 en Orihuela

Un mujer de 42 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido la tarde de este sábado en la carretera N-332, en el término de Orihuela, en la provincia de Alicante.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, el accidente se produjo por circunstancias no precisadas a las 19:40 horas en el kilómetro 45,400 de la citada vía.

Según efe, a consecuencia del mismo falleció una persona y otra resultó ilesa, según las fuentes, que no han facilitado más información sobre el siniestro.

Desde el Centro de información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que se movilizó al lugar un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU pero solo se pudo confirmar el fallecimiento de una mujer de 42 años.

Noticia en actualización

