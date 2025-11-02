Encuentran muerto a un británico de 50 años en una calle de Xàbia

Un hombre de 50 años y nacionalidad británica ha sido hallado muerto este domingo en una calle de Xàbia (Alicante), según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Segun informa Efe, el aviso se ha recibido a las 7:45 horas a través del Centro de Emergencias 112, que alertó del hallazgo de una persona aparentemente sin vida en la vía pública.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, que confirmaron el fallecimiento del varón.

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Calpe se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

