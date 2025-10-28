Este es el horario especial del TRAM de Alicante para la noche de Halloween

El TRAM de Alicante tendrá un servicio especial nocturno con motivo de la fiesta de Halloween del viernes 31 de octubre y estará en funcionamiento hasta aproximadamente las 03:00 horas de la madrugada del sábado.

El servicio ampliado facilitará el gran número de desplazamientos que se espera que se realicen con motivo de la celebración.

Para agilizar estos movimientos masivos en la ciudad, las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a esta celebración puedan regresar a sus hogares "con comodidad y rapidez, sin tener que conducir sus vehículos privados", señalan desde la Generalitat.

El despliegue para esa noche será de 45 tranvías que se conectarán con el centro de Alicante, con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso.

La Línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido.

De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22:39 horas y el último a las 01:54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 23:09 horas y el último a las 02:24 horas.

La Línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá 11 trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total.

El primero saldrá de Luceros a las 23:19 horas y el último, de la misma estación, a las 03:04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22:10 horas y el último será a las 23:10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de la Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La Línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha 14 convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22:59 horas desde Luceros y el último a las 01:59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23:30 horas y la última a las 02:30 horas.

Sin embargo, desde la Generalitat anuncian que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.