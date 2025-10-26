Juzgan en Alicante a 18 personas de una red criminal que abastecía drogas a británicos en la península y las islas Baleares

Dieciocho personas serán juzgadas a partir de este lunes en Alicante por, presuntamente, formar parte de una organización criminal que abastecía drogas a la comunidad británica en la península, en las Islas Baleares y a diferentes clubes de cannabis.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TJSCV), el juicio está previsto desde este lunes a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante y continuará hasta el jueves.

Los dieciocho arrestados forman parte de dos grupos de nacionalidad británica y lituana especializados en el tráfico de drogas, en concreto en el cultivo de marihuana y en la elaboración de hachís y drogas sintéticas.

La Fiscalía mantiene que estaban "perfectamente organizados" con personas encargadas de las diferentes plantaciones, localizadas en Alicante, San Juan de Alicante o Mutxamel, entre otros puntos.

La operación policial, que se llevó a cabo en dos fases, comenzó el 15 de octubre de 2020 cuando se practicó la entrada y registro en domicilios o establecimientos relacionados con la parte lituana del entramado.

Se completó el 28 de octubre con los registros a las viviendas y zonas anexas del resto de procesados.

El ministerio público pide penas que oscilan entre los cinco y los seis años y medio de prisión por los delitos de grupo criminal y contra la salud pública.