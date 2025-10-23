Los 'boinas verdes' de Alicante realizan maniobras especiales con los ejércitos de Chile, Reino Unido y Colombia

Alicante está de maniobras. La ciudad acoge a miembros de los ejércitos de Chile, Reino Unido y Colombia, que participan junto al Mando de Operaciones Especiales (MOE) —conocidos como 'boinas verdes'— en el Ejercicio de Operaciones Especiales Empecinado 2025.

Se trata del ejercicio más importante del año para el MOE, con base en el cuartel de Rabasa. El propósito de esta participación es certificar las capacidades en operaciones especiales conforme a los estándares establecidos por la OTAN.

Durante unos diez días, se simulan situaciones ficticias de conflictos bélicos en las que se aplican técnicas de combate en espacios cerrados (CQB), fast rope, procedimientos de inserción y extracción, desplazamientos acuáticos, entre otras maniobras.

Fuentes del MOE indican que Reino Unido y Colombia participan como observadores y no han aportado tropas.

Si bien el MOE no ha informado oficialmente de los ejercicios, el Ejército de Chile ha señalado que ya están en Alicante "para fortalecer la interoperabilidad, adquirir nuevas capacidades y compartir experiencias junto a fuerzas de élite de España", entre el 20 y el 31 de octubre.

Las fuerzas chilenas han desplazado a su Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, como ya hicieron el pasado año, cuando también participaron soldados de Portugal.

Un helicóptero militar sobrevolando Alicante ayer miércoles. M.H.

Según medios chilenos, la delegación está compuesta por 13 integrantes, de los cuales dos son oficiales y 11 son suboficiales.

La fuerza sudamericana busca aprender de la tecnología, las tácticas y las técnicas de los 'boinas verdes' españoles para mejorar el desempeño de sus tropas.

Durante la realización de estos ejercicios, suele ser habitual ver helicópteros militares sobrevolando la provincia.

Según explica un exmilitar jubilado del MOE, estas aeronaves llegan desde distintas bases del país y se ceden temporalmente al Mando para su uso durante el tiempo de maniobras, lo que permite emplearlas para transporte de tropas, distintos tipos de simulacros, descensos con cuerda o ejercicios de salto al mar.

En este tipo de ejercicios es habitual que los primeros días se dediquen a la planificación y que los siguientes estén centrados en adiestramiento, conducción y ejecución de operaciones especiales.