Muere a los 75 años el expresidente nacional de los heladeros José Luis Gisbert

José Luis Gisbert, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos de España (ANHCEA), ha fallecido este miércoles en Alicante a los 75 años, víctima de una enfermedad, según informa Efe.

Gisbert estuvo al frente de ANHCEA durante 18 años y también presidió, durante un periodo de dos años, la Federación Europea de Heladeros Artesanos (Artglacer).

En la etapa final de su carrera dirigió la Institución Ferial Alicantina (IFA), actualmente conocida como Fira Alacant, antes de su transformación en empresa pública bajo el anterior Ejecutivo autonómico del Botànic.

Natural de Ibi y nacido en 1950, representaba la tercera generación de una familia dedicada al oficio heladero con la firma La Ibense Gisbert. Lideró la asociación nacional del sector entre 1999 y 2017, tiempo en el que impulsó notablemente su expansión.

Durante su prolongado mandato, ANHCEA alcanzó cerca de 400 miembros, agrupando más de un millar de heladerías artesanas repartidas en su mayoría por la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares. La actividad del sector, especialmente en los meses de verano, proporciona empleo directo a unas 10.000 personas.

La alcaldesa de Jijona, Isabel López Galera, expresó a través de redes sociales su pesar por la "triste pérdida" de quien consideró "un referente del sector heladero artesano en toda Europa".

En un comunicado, la propia ANHCEA recordó a Gisbert como “un pilar esencial en la evolución y consolidación del colectivo”, subrayando su “entrega constante, visión estratégica, liderazgo y vocación de servicio”. La asociación añadió que su labor fue “determinante para alcanzar muchos de los logros que hoy enorgullecen a la institución”.