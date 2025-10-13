Juzgan a un hombre por intentar matar a un taxista en Elda: le cortó el cuello y le atropelló con su propio coche

Un hombre se enfrenta a cinco años y medio de prisión por intentar asesinar a un taxista de Elda con un objeto cortante y atropellándolo con su propio vehículo tras sufrir alucinaciones.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2023, cuando, sobre las

cinco de la tarde, el procesado se subió al coche y le indicó el destino al conductor.

En un momento de la carrera, cuando se encontraban en un camino apartado de tierra, el procesado atacó por sorpresa al chófer y le pasó un instrumento cortante por la cara y por el cuello, lo que le provocó un sangrado abundante.

Temiendo por su vida, el taxista salió del vehículo con la intención de escapar y, según el relato del Ministerio Fiscal, el encausado se puso al volante y atropelló a la víctima, que tardó 462 días en sanar de las heridas y las lesiones que sufrió.

Según la Fiscalía, el atacante presentaba en el momento de los hechos "un deterioro

psíquico global , alucinaciones y alteraciones de la percepción".

La Fiscalía ha solicitado este lunes en la Audiencia de Alicante cinco años y medio de prisión por un delito de asesinato para el que aprecia la eximente incompleta de alteración psíquica.

Por otro lado, también se ha juzgado a un hombre acusado de golpear e insultar a su pareja sentimental.

Procesado y víctima tenían una relación de pareja en la que cada uno residía su domicilio, aunque convivían de forma esporádica en uno o en otro.

El Ministerio Fiscal mantiene que el 31 de abril de 2019 durante una discusión en la vivienda de él en Villajoyosa, el procesado se dirigió a la mujer con insultos y llegó a pegarle.

Al día siguiente la situación se repitió y, tras los reproches y los insultos, el encausado le pegó un puñetazo en la cara a la víctima, que huyó de la vivienda y se refugió en casa de unos vecinos.

La Fiscalía solicita de forma provisional para él una pena de un año y ocho meses de prisión por dos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia.