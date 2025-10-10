Malestar en el sector por el aumento de restricciones a las licencias para pisos turísticos: cada vez en más municipios

La ciudad de Alicante anunció esta semana que ha iniciado la tramitación de una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad, que establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en aquellas zonas saturadas urbanísticamente.

Lo que no ha quedado claro para el sector es cómo se ha hecho la zonificación y por qué se adopta esta medida cuando la moratoria de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad ha sido llevada a los tribunales y todavía no hay una decisión judicial al respecto. Y es que Aptur formalizó en julio una demanda contencioso-administrativa en el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Alicante para solicitar la suspensión cautelar de la medida y su anulación definitiva.

¿Es un problema de calidad de alojamientos turísticos? Las empresas del sector alegan que como los hoteles tienen categorías: estándar, superior y primera. Sobre todo en municipios como Alicante donde no hay suelo de uso hotelero en el casco urbano de la ciudad y esta es la única posibilidad de aumentar la capacidad alojativa.

Estas críticas se producen después de que el pasado mes de julio ampliara la moratoria existente para la concesión de licencias a pisos turísticos, incorporando también los permisos a bloques de apartamentos. Según la información municipal, esa moratoria conllevará la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de licencias, declaraciones responsables, así como cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) aisladas y en bloques, o cambios de uso, con alcance a todo el territorio de Alicante.

Pero no solo Alicante ha optado por esta medida. Cada vez se extienden más las restricciones en otros muchos municipios de la provincia. En la misma comarca, también han aprobado moratorias o suspensiones de licencias para pisos turísticos durante el año 2024 y 2025 municipios como El Campello y Sant Joan d'Alacant.

En El Campello se aprobó en septiembre de 2024 la suspensión por un año, y en septiembre de 2025 se ha prorrogado la medida por otro año adicional, por lo menos hasta septiembre de 2026. Ésta afecta a todas las nuevas licencias de viviendas de uso turístico en todo el suelo urbano residencial del municipio, incluyendo edificios en altura, urbanizaciones de bungalows con zonas comunes y locales comerciales en bloques residenciales.

La medida excluye las viviendas unifamiliares en hilera tipo bungalow que no dispongan de zonas comunes y no tengan división horizontal. Y según la información oficial del municipio gobernado por el popular Juanjo Berenguer, la prórroga responde al interés de regular el crecimiento de la actividad turística y elaborar una nueva normativa específica en el PGOU, además de solicitar un censo actualizado de viviendas turísticas.

En Sant Joan, donde también gobierna el popular Santiago Román, este verano se anunció la suspensión de nuevas licencias al menos durante un año, mientras el Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza para regular su implantación. La suspensión afecta a las nuevas licencias de viviendas turísticas en todo el término municipal, aunque especialmente se prohíben en el núcleo histórico, donde las viviendas por su antigüedad y accesibilidad no se adaptan a estos usos.

La medida está prevista inicialmente para un año, con posibilidad de prórroga y ajustes según el resultado de la exposición pública y alegaciones. El Ayuntamiento se encuentra elaborando una ordenanza definitiva para regular las viviendas turísticas en zonas concretas, evitando saturación y problemas de convivencia y acceso a la vivienda.

En la Marina Baixa son tres los municipios con moratoria. Altea, l'Alfàs y Polop. En Altea se aprobó en enero de 2024 la suspensión temporal de licencias para pisos turísticos mientras se prepara una nueva ordenanza reguladora.

En l'Alfàs la suspensión fue acordada por el Ayuntamiento y está vigente desde 2024 durante al menos dos años, con el fin de frenar el crecimiento de este tipo de alojamientos y elaborar una nueva normativa. La medida afecta a todo el término municipal y pretende proteger el acceso a la vivienda y la convivencia vecinal.

En Polop, la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en todo el municipio fue aprobada por el Ayuntamiento en mayo de 2025, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga según evolucione la situación y la normativa local.

Además, Villajoyosa está en proceso de estudiar y debatir la aplicación de una moratoria para nuevas licencias de pisos turísticos, pero hasta octubre de 2025 no hay una suspensión formal aprobada por el Pleno municipal. El alcalde y varios grupos políticos han anunciado su intención de paralizar nuevas licencias, especialmente en comunidades de propietarios y en zonas saturadas, pero la medida se encuentra en fase de estudio y aún no ha entrado en vigor oficialmente.

En la Marina Alta, Calpe y Dénia tienen su propias realidades. Calpe no ha aplicado una moratoria formal para la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos (VUT). El Ayuntamiento sí ha anunciado revisiones normativas y debates sobre posibles limitaciones.

En Dénia, la medida que se aplica es parcial, afectando principalmente al casco urbano y no a todo el término municipal. En la respuesta anterior Dénia se incluyó correctamente en la lista, pero es importante precisar que la suspensión vigente limita únicamente la concesión de nuevas licencias dentro del núcleo urbano, mientras que para otras zonas está pendiente una regulación más amplia.

En otras comarcas como la Vega Baja, Guardamar del Segura tiene una moratoria vigente para la concesión de licencias de viviendas de uso turístico, incluyendo bloques de apartamentos, pensiones y albergues, con una duración máxima de hasta dos años según los últimos acuerdos municipales.

O en el Baix Vinalopó. Santa Pola no tiene en vigor una moratoria formalmente aprobada, pero existen propuestas y mociones por parte de grupos políticos como Més Santa Pola para que el Ayuntamiento limite el número de apartamentos turísticos y reduzca la oferta hasta un 75%.

Muy al contrario, Elche no ha aprobado una moratoria formal para la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos (VUT). Los trámites para obtener una licencia VUT en Elche continúan activos y el Ayuntamiento sigue exigiendo el certificado de compatibilidad urbanística y el registro correspondiente,