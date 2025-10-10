¿Tengo que ir a trabajar este viernes con alerta roja en la provincia de Alicante?

Un coche circulando con fuertes lluvias, en una imagen de archivo. Paco Poyato Europa Press

Este viernes, la provincia de Alicante se encuentra bajo alerta roja por lluvias y tormentas a partir de las 10 horas.

Ante esta situación, muchos son los alicantinos que se preguntan si deben acudir a su lugar de trabajo o pueden acogerse a un permiso especial para estas situaciones extremas.

En este sentido, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y la Dirección General de Trabajo, recuerda a los ciudadanos la existencia de un derecho laboral específico para proteger a los trabajadores en circunstancias de riesgo grave: el llamado permiso climático.

¿Qué es este permiso?

El permiso climático, recogido en el Real Decreto-ley 8/2024, permite a los empleados ausentarse de su puesto durante un máximo de cuatro días, de manera retribuida, cuando se declara una alerta meteorológica severa o existe un riesgo grave que impide desplazarse con seguridad al lugar de trabajo.

En casos excepcionales, si la situación se prolonga, este permiso puede derivar en un ERTE por fuerza mayor.

¿Cuándo no ir a trabajar?

Puedes acogerte a este derecho si:

• La alerta roja supone un peligro para tu seguridad física.

• Las condiciones meteorológicas hacen imposible o peligrosos los desplazamientos.

• Existe una declaración oficial de emergencia por parte de las autoridades.

Es imprescindible comunicar a tu empresa la imposibilidad de acudir, explicando las circunstancias y adjuntando, si es posible, información oficial sobre la alerta.

Teletrabajo si es posible

La Dirección General de Trabajo recuerda que, si tu empresa ya tiene prevista la modalidad de teletrabajo y tu puesto lo permite, debes prestar servicio a distancia durante la situación de alerta.

Si por motivos técnicos la empresa no puede ofrecer teletrabajo, deberás notificar que no puedes acudir presencialmente por el riesgo existente.

Recomendaciones

Las autoridades insisten en que las compañías deben dar prioridad al teletrabajo, siempre que sea viable, para evitar desplazamientos peligrosos y garantizar la seguridad de su plantilla.

En resumen

Si hoy, viernes, te encuentras en la provincia de Alicante con alerta roja, sí puedes faltar a tu puesto de trabajo acogiéndote al permiso climático, siempre y cuando informes a tu empresa y cumplas con las condiciones previstas en el Real Decreto-ley 8/2024.