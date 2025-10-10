Alicante y Elche dicen adiós a lo peor de la dana Alice: reabren centros y recuperan actividad con el fin del aviso rojo

Las terrazas de los bares están abiertas en Alicante ya en la tarde del viernes. M. H.

La provincia de Alicante se recupera tras el aviso rojo de la dana Alice. La capital y Elche son de los primeros ayuntamientos que celebran el fin de la alerta máxima y anuncian la reapertura de centros municipales y la recuperación de actividades.

Dos de las más esperadas por el público se encuentran en Elche. En ella está previsto el partido de la selección española masculina de fútbol frente a Georgia y en lo musical la celebración de la segunda jornada del festival Oasis.

En la ciudad de Alicante se podrán montar este sábado los mercadillos y competiciones deportivas que se habían quedado en el aire por la previsión meteorológica. Las restricciones se levantarán a partir de las 8 de la mañana.

Los turistas y ciudadanos podrán disfrutar de playas, parques y el castillo de Santa Bárbara, que se habían clausurado ante la gravedad del aviso lanzado este jueves. La rápida mejora de las condiciones ha permitido la actualización aprobada este viernes en la reunión del Cecopal.

Eso es lo que han comprobado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que bajan de rojo a naranja el nivel de alerta desde las 18:00 de este viernes.

El Centro de Coordinación Operativa Local es el que aprueba levantar todas las medidas restrictivas aplicadas con motivo de la alerta meteorológica por lluvias ante la evolución favorable del pronóstico.

La Albufereta, cerrada

Eso implica que el cobro del aparcamiento en la zona ORA se reactiva. Y aunque se autoriza el acceso a las playas, la excepción está en La Albufereta, que continúa cerrada por los daños causados.

El Cecopal presidido por el alcalde Luis Barcala decide mantener abierto hasta las 8:00 del domingo el centro de acogida para personas sin hogar (CAUS).

En Elche, además del fútbol y los conciertos, se ha decidido la apertura de la Fireta del Camp a las 10 horas de este sábado, suspendida este jueves y viernes.

Precaución

Si parece que lo peor ha pasado, tanto Alicante como Elche recalcan que hay que mantener la máxima prudencia y seguir informados de la evolución de las condiciones meteorológicas porque todas estas medidas están sujetas a cualquier cambio que pueda producirse en el pronóstico del tiempo.