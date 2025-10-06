Luis M. Villanueva, empresario alicantino y experto en SEO: "Si crees que por salir en Google ya está todo hecho, cometes un error"

El CEO de Webpositer y especialista en Marketing Digital y SEO fue muy contundente a la hora de explicar cuál es el primer error que cometen las empresas al hacer crecer su marca.

Según datos disponibles, se calcula que de enero a junio de este año se constituyeron 3.576 empresas. Este volumen significa un incremento del 8,8% en el número de constituciones.

Es decir, el mercado empresarial en la ciudad alicantina continúa creciendo, demostrando el gran momento que vive actualmente tanto empresarios como trabajadores.

Sin embargo, se calcula que el ritmo de creación se ha reducido en los últimos doce meses, situando solo 54 nuevas firmas mercantiles operativas frente a las 3.500 de los tres años pasados. Una cifra que indica según los expertos, que se podría estar llegando al techo.

Imagen de Luis M. Villanueva durante una charla. Cedida

Por tanto, lo que se puede interpretar de estos datos es que Alicante está siendo hogar de nuevas miles de empresas, pero quizás su límite de crecimiento se está acercando.

Por esa razón, hemos hablado con Luis M. Villanueva, CEO del Grupo Webpositer y, para muchos, el mejor experto en marketing digital, SEO e IA. Además, ha sido figura clave en el crecimiento digital de diferentes marcas famosas como Druni y Belevels así como del deportista Illia Topuria.

Adaptarse o morir

Durante sus más de 10 años de experiencia, Luis se ha convertido en un emblema dentro del Marketing Digital y, en especial, en SEO para empresas y por esa razón se ha encargado de explicar cuál es el gran fallo que cometen a la hora de crecer y cómo pueden solucionarlo a tiempo.

Después de una charla con el experto, es importante entender sus consejos en el contexto actual de las empresas en España. El 99% de las empresas son pymes, muchas de ellas microempresas que hacen frente al reto de crecer en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

Imagen de Luis M. Villanueva trabajando. Cedida

De tal manera, la digitalización sigue siendo un desafío para muchas pymes. Saber entender este entorno digital y poder explotarlo de la mejor manera para su beneficio no es tarea fácil y muchas empresas se atascan en su crecimiento precisamente al fallar en el intento.

Es en este entorno cambiante donde Luis M. Villanueva centra su advertencia: las empresas no solo deben adaptarse, sino anticiparse a nuevas formas de saber llegar a su público.

Su gran experiencia SEO y marketing digital han demostrado que solo aquellas que logren entender la importancia de las estrategias multiplataforma y de expandir su visibilidad lograrán crecer y consolidarse sin caer en el rezago.

Para empezar, hay que entender que ahora el público no pregunta a Google cuando tiene un problema o necesidad, ni nos descubre gracias a este buscador. No, ahora se puede llegar al público que quiere nuestro producto o servicio de muchas más maneras y, precisamente ahí, hay una gran mina a explotar: las estrategias multiplataformas.

Imagen generada por IA de un trabajador desarrollando una estrategia multiplataforma. Gemini

"Las empresas primero cometen un fallo porque no saben que tienen que construir una estrategia multiplataforma", afirmaba Luis M. Villanueva. "Y segundo, que piensan que por estar en Google lo tienen todo hecho".

De ese modo, las empresas se preguntarán: si no es solo a través de Google, ¿entonces cómo? No es tan sencillo y hace falta entender este entorno cambiante en el que vivimos.

Cada año surgen miles y miles de empresas y solo unas pocas consiguen asentarse, y muchas menos crecer. Solo en España en 2024, por ejemplo, se registraron 118.000 creaciones de sociedades mercantiles. Habría que preguntarse cuántas sobrevivieron y cuántas lograron expandirse.

"Hasta hace tres años Google era la única alternativa para lograr una respuesta a una pregunta o problema que tuviese cualquier persona o profesional, pero hoy en día han salido otras alternativas que un segmento de usuarios utiliza porque quizá no encontraba la información estructurada que quería en Google", indicaba el CEO del Grupo Webpositer.

La revolución IA y RRSS

Es ahí donde entra en acción la IA: "Los usuarios están usando ChatGPT, Gemini y otros chats conversacionales, con lo que cada vez interactúan más y obtienen mucha más información".

Y no solo IA, dado que los jóvenes tienen su prioridad de la atención en las redes sociales. "No solo miran reels y vídeos de bailes, también las utilizan para informarse o mirar reseñas antes de acudir a un determinado lugar, por ejemplo, a un restaurante", compartía el experto.

"Hay muchísimas marcas nuevas que no están creando contenido orgánico y haciendo SEO y no confían en él", señalaba Luis M. Villanueva.

"Cuando se den cuenta de que el SEO a largo plazo es una de las mejores estrategias que puedes tener, y vean que la gente interactúa cada vez más no solo con Google sino con ChatGPT o con las redes sociales, y que cuando hagan preguntas no aparece su marca, empezarán a preocuparse", apuntaba.

Por tanto, su advertencia fue clara: "Hoy en día un negocio debe hacer SEO multiplataforma: intenta aparecer no solo en Google, sino también en esos chats conversacionales como ChatGPT o Gemini y en redes sociales como TikTok, Youtube o incluso Pinterest, dependiendo del negocio".

Una vez se han entendido todas estas recomendaciones, es momento de ponerlo en práctica. "Es algo que las marcas tienen que empezar a hacer cuanto antes", alertaba Luis M. Villanueva.

La historia se repite y al igual que Luis, Charles Darwin lo contaba con su concepto de la selección natural: solo las empresas que se adapten a su entorno cambiante de la mejor manera, lograrán sobrevivir a la extinción.