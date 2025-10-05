Ángel Urbina, Alicantino de Adopción de 2025 por "el rigor, la coherencia y la visión técnica"

Ángel Urbina ya es oficialmente alicantino de adopción. La Diputación Provincial le ha concedido el galardón honorífico de 2025, un reconocimiento que premia a quienes, sin haber nacido en Alicante, han hecho de la provincia su hogar y han contribuido a su desarrollo con su labor profesional y personal.

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de plenos del Palacio Provincial y ha estado presidido por el jefe del Consell, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez.

También han participado representantes de las Casas Regionales, que arroparon a Urbina en un homenaje cargado de simbolismo.

Un alicantino por compromiso

El president de la Generalitat no ha escatimado elogios al referirse al homenajeado. "El rigor, la coherencia y la visión técnica de Ángel Urbina le han convertido en un referente para todos los alicantinos", ha señalado Mazón.

El líder autonómico ha destacado su "contribución con esta tierra" y lo ha calificado como "un gran gestor que, con el diálogo, la experiencia y el conocimiento, ha defendido con argumentos sólidos el agua que necesitan nuestros campos".

El reconocimiento de este año pone de relieve la estrecha relación de Urbina con la provincia, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria vinculada a entidades de riego.

Para Mazón, esa labor ha permitido a Alicante "mejorar, mantener el rigor y la solvencia" en la defensa de los recursos hídricos, un asunto crucial para la agricultura, la economía y la conservación del territorio.

La batalla por el agua

En su intervención, Mazón ha subrayado la importancia de la visión de Urbina en el debate sobre el reparto del agua. "Llevar el agua de donde sobra a donde falta buscando soluciones solidarias" es, según defendió, una idea que el homenajeado ha sabido impulsar con criterio y sensatez.

El president ha insistido en que gracias a los recursos hídricos conseguidos con esfuerzo "hay conservación del territorio, calidad de vida y actividad económica" en Alicante.

Frente a las polémicas partidistas, Mazón ha reivindicado la necesidad de escuchar a voces autorizadas como la de Urbina.

"Ni falta agua ni gente que sepa de agua, lo que sobra es ruido y uso partidista que impide escuchar a quien tiene algo que enseñar como Ángel Urbina", afirma.

Dos décadas de reconocimiento

La distinción de 'Alicantino de Adopción' se concede desde hace más de veinte años a figuras que, pese a no haber nacido en la provincia, se han ganado un lugar en ella por su implicación y defensa de los intereses locales.

En esta ocasión, el homenaje ha recaido en un hombre cuya trayectoria profesional y vital ha estado marcada por la gestión responsable de un bien tan preciado como el agua.

El galardón, más allá del acto protocolario, simboliza el agradecimiento de Alicante a quienes hacen suya esta tierra y contribuyen a su progreso.

En palabras de Mazón, Urbina representa "el rigor, el sentido común y la solidaridad" que la provincia necesita en un ámbito tan estratégico como la gestión de los recursos hídricos.

El nuevo alicantino de adopción ha recibido el calor de las instituciones y de la sociedad civil, que reconocieron en su figura el ejemplo de quien, sin haber nacido aquí, ha hecho de Alicante su casa y ha defendido con convicción uno de los grandes retos de la provincia.