80 colectivos convocan en Alicante una manifestación en apoyo al pueblo palestino y "contra la política de Israel"

Más de 80 asociaciones, colectivos y plataformas de Alicante y sus comarcas han llamado a participar en una manifestación este sábado en la capital alicantina, como muestra de apoyo al pueblo palestino y de rechazo al "genocidio cometido" por el Gobierno israelí dirigido por Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza.

Según han señalado a Europa Press los organizadores en un comunicado difundido este miércoles, la protesta se convoca coincidiendo con "dos años de connivencia vergonzosa de los gobiernos de la comunidad internacional occidental y sus aliados, incluida la gran corporación mediática", a quienes acusan de actuar con una perspectiva "racista, supremacista y fascista".

La marcha, que forma parte de la convocatoria estatal de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), se celebrará el sábado 4 de octubre a las 18:00 horas desde las escaleras de Jorge Juan hasta la plaza del Ayuntamiento de Alicante.

Durante ella, las entidades convocantes volverán a demandar el cese del comercio de armas y tecnología militar o de seguridad con Israel.

Del mismo modo, se reclamarán "medidas urgentes" para la apertura de un corredor humanitario y se exigirá la "ruptura total" de relaciones diplomáticas, institucionales, económicas y culturales con Israel.

También se pedirá el respaldo a las acciones judiciales en curso contra este Estado y el apoyo al trabajo del Tribunal Penal Internacional para juzgar a sus dirigentes por genocidio y crímenes de guerra.

La jornada concluirá con la lectura de un manifiesto y diversas actividades de apoyo al pueblo palestino, entre ellas la participación de la Muixeranga d’Alacant, la agrupación Danses del Món, un baile a cargo de The Nest Swing y la actuación musical de Alba Asenci con la pieza 'Tinc un cant dins del cor'.