La alerta naranja en el norte de Alicante obliga a suspender las clases en varios municipios por lluvias y tormentas

El aviso de SANITAT que ha llegado a los móviles de los alicantinos.

La Comunitat Valenciana se ha ido a la cama este domingo con unas previsiones meteorológicas que han encogido el corazón de los valencianos.

Alerta roja, naranja y amarilla este lunes por lluvias y tormentas. A las nueve horas de esta mañana, la capital alicantina disfruta de una tranquilidad en el cielo, pero el interior y el litoral norte de la provincia están en nivel naranja por fuertes precipitaciones.

Por otro lado, la peor parte se la lleva la provincia de Valencia, con un aviso rojo por lluvias extremas que pueden dejar hasta 180 litros por metro cuadrado.

Ante el riesgo de lluvias fuertes, son varios los municipios que han decidido suspender las clases en los colegios e institutos como prevención.

En la provincia de Alicante, es el caso de Petrer, Monóvar, Villena, Elda, Novelda, mientras que el municipio de Alcoy ha decidido suspender sus actividades al aire libre.

Por otro lado, Dénia abre sus colegios pero sigue pendiente de la posibilidad o no de moverse de los profesores que vienen desde la provincia de Valencia.

En el caso de La Nucía, el municipio cierra parques y jardines y suspende las actividades al aire libre este lunes.

Aviso SMS

Desde la pasada noche, los alicantinos están recibiendo en sus teléfonos móviles un aviso de Sanitat: "Si el clima es adverso, no se desplace a su cita o intervención. Su seguridad es lo primero. Se reprogramará", dicta el mensaje.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes la alerta naranja en el interior de la provincia de Alicante y en el litoral norte.

Se pronostican lluvias intensas con acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y picos de 140 litros en un periodo de doce horas.

En cambio, la costa sur alicantina queda bajo aviso amarillo, donde se prevén precipitaciones de unos 20 litros en una hora. Aunque el nivel de riesgo es más bajo, no se descartan tormentas localmente fuertes en intervalos concretos.

Valencia y Castellón

La situación más complicada se concentra en la provincia de Valencia y en el norte de Castellón. A casi un año de la DANA de Valencia, el aviso rojo, que implica riesgo extremo, está activo hasta las 12:00 en la franja costera del norte castellonense y se mantendrá hasta la medianoche en toda la provincia de Valencia.

De acuerdo con Aemet, en la costa valenciana podrían acumularse hasta 180 litros por metro cuadrado en solo unas horas, un volumen que se alcanzaría en apenas tres o cuatro horas, según ha informado la agencia EFE.

Asimismo, el interior de Valencia y el sur de Castellón se encuentran en aviso naranja por precipitaciones muy fuertes, mientras que el litoral sur y otras zonas del interior castellonense podrían registrar hasta 100 litros acumulados.