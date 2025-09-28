El yihadismo infecta la Comunitat Valenciana con 12 terroristas capturados en 2025, sólo Cataluña la supera

El terrorismo yihadista sigue extendiendo su sombra por España de forma silenciosa. Ya son 95 los detenidos en lo que va de año por su vinculación con el Estado Islámico o Al Qaeda, 12 de ellos en la Comunitat Valenciana.

Estas preocupantes cifras sitúan a la región tan solo por detrás de Cataluña (30) como el territorio con más sujetos alienados con las proclamas de la yihad.

A falta del último trimestre, ya se ha superado en un 50 % la cifra de ocho terroristas detenidos en 2024 (ocho, siete de ellos en Alicante).

Así, 2025 ya es el año con más detenciones en España desde el 11-M, récord por tercer año consecutivo, superando los 81 de 2024 y los 78 de 2023.

Estos fundamentalistas islámicos conviven entre los valencianos y pasan desapercibidos a simple vista.

Pueden ser compañeros de clase, de trabajo o incluso familiares en los que haya florecido la semilla de la yihad plantada por la propaganda y los captadores que se esconden en las redes sociales.

Valencia y Alicante

Valencia es la provincia más castigada, con nueve detenidos en seis operaciones de la Policía Nacional, destacando los tres arrestados en Puerto de Sagunto y los dos en la capital.

La provincia se convierte así en la segunda con más casos junto a Madrid (9), solo por detrás de Barcelona (25), según datos del Ministerio del Interior hasta el 14 de agosto.

En Alicante se han descubierto tres yihadistas en dos operaciones: dos en Crevillente, ciudad con gran presencia de población musulmana, y otro en Calpe, lo que la sitúa como la cuarta con más radicales detectados.

Si bien los capturados no han atentado en la Comunitat, la preparación o tenencia de materiales con fines terroristas, el enaltecimiento, la financiación, la simple colaboración o la captación a distancia los convierten en sujetos altamente peligrosos.

Por otra parte, han sido ocho los menores detenidos hasta el 24 de agosto en el país. Entre ellos, una chica de nacionalidad española arrestada en la localidad valenciana de Cheste, según EFE.

El último caso de 2024 fue el más impactante en la Comunitat. Llegó a falta de pocos días para acabar el año y también involucró a menores.

El 19 de diciembre, cuatro jóvenes marroquíes de entre 14 y 17 años residentes en Elche fueron detenidos por posible vinculación con el yihadismo.

Los agentes decidieron adelantarse a las fiestas navideñas para ejecutar la operación de detención, debido al alto riesgo de que pudiesen atentar en zonas concurridas de la ciudad como la Basílica de Santa María, que se cree que era su principal objetivo por un dibujo hallado por la Policía en el que se intuía la forma de una torre o de una cúpula.