Arrestan a un pederasta en un pueblo de Alicante que abusó de una niña de 15 años en Países Bajos

Un presunto pederasta de 37 años reclamado por la Justicia de Países Bajos por abusar sexualmente de una joven de 15 años ha sido capturado en el pueblo alicantino de Hondón de las Nieves.

Sobre el varón pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) por las autoridades neerlandesas por unos actos cometidos en 2017.

El fugitivo, era reclamado en su país natal por haber cometido "actos obscenos" a la joven teniendo aparejada una pena de 18 meses en el país reclamante, de la cual aún le quedaba por cumplir un año, cinco meses y veinticinco días, explica la Policía Nacional.

A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial, se tuvo conocimiento de que el hombre podría estar residiendo en la localidad de Hondón de las Nieves.

Las indagaciones posteriores permitieron averiguar la ubicación del fugitivo y establecieron un dispositivo de búsqueda en esa ciudad.

El dispositivo policial dio resultado y los agentes encargados de la investigación localizaron y detuvieron al varón reclamado quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional competente en la causa.

Fugitivos

La provincia de Alicante es tierra de fugitivos que llegan de todas partes de Europa para esconderse de la Justicia.

Los casos de detenciones de fugitivos son una constante en las actuaciones policiales en el territorio.

Sin ir más lejos, ayer jueves la Guardia Civil capturó fugitivo internacional reclamado por Portugal por un crimen de asesinato cometido en abril de 2022.

La investigación se activó tras la alerta lanzada por la National Crime Agency del Reino Unido, que advirtió de la posible presencia del sospechoso en territorio español después de haber huido de Portugal.

El individuo, buscado por las autoridades lusas por homicidio, habría elegido España para esconderse con el respaldo de colaboradores de su entorno y de la comunidad británica afincada en la costa mediterránea.

El operativo culminó en la provincia de Alicante, donde los agentes lograron ubicar al fugitivo y proceder a su arresto tras desplegar un amplio dispositivo de vigilancia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.