Viajeros espirituales engañados tras pagar 1.000 € por el paraíso de alucinógenos cerrado en un pueblo de Alicante

El lucrativo paraíso de la ayahuasca en el pueblo de Pedreguer (Alicante) desmantelado por la Guardia Civil que ofrecía "vacaciones espirituales" por 1.000 euros está recibiendo decenas de quejas de clientes que se sienten estafados tras no poder recuperar su dinero.

El retiro de las empresas OMMIJ Healing Centers y Be Free Retreat Centers era en realidad una red criminal internacional que operaba bajo la fachada de retiros de sanación espiritual, a la que se le acusa de delitos de tráfico de drogas y de poner en peligro la salud pública.

El cierre de la organización, que colaboraba con la empresa del exguardaespaldas de David Beckham, Craig Ainsworth, como publicó este diario, ha dejado a decenas de clientes afectados que se sienten engañados y sin la posibilidad de recuperar el dinero de las valiosas reservas.

Los asistentes, procedentes de distintos países europeos y con alto poder adquisitivo, pagaban entre 845 y 1.295 euros por persona por pasar una semana en comunidad, donde consumían ayahuasca, veneno de sapo y otros compuestos sin ningún tipo de control sanitario.

Decenas de clientes denuncian en redes sociales el silencio de la empresa tras la entrada de los agentes.

En el momento de la redada, había 16 "aventureros"—así les llamaban— que habían llegado desde distintos puntos del continente, a los que se les acabó su semana de viajes astrales y que ahora piden su dinero de vuelta.

Lo mismo exigen los demás clientes que ya habían reservado su plan e incluso sus billetes de avión para consumir estas sustancias alucinógenas y que temen no volver a ver su dinero.

"Necesitan ponerse las pilas con sus dedos para escribir y responderle a cada persona que tuvo la decencia de enviarle a OMMIJ su dinero bien ganado. Todavía estoy esperando que ella o alguien arme un correo electrónico decente. Mi hija de 6 años lo haría mejor", criticaba un afectado.

"Van a estar leyendo, deciden ignorar y quedarse con el dinero de todos para mantenerse a flote. Deberíamos hacer una demanda todos juntos", comentaba otro en un foro.

Incluso hay otros quienes sospechan que los tres principales responsables —una mujer y dos hombres, que fueron detenidos— sabían que esto iba a ocurrir y lanzaron una serie de jugosas promociones los días previos para recaudar, según especulan algunos afectados.

En correos electrónicos que han enviado a algunas consultas exigiendo el dinero de vuelta, la empresa señalaba que no pueden acceder a sus cuentas ni a recursos financieros, "ya que nuestros fondos permanecen legalmente congelados y se incautó efectivo durante la operación en España".

"En este momento, lamentablemente no estamos en condiciones de tomar medidas financieras ni de hacer arreglos individuales", explicaban.

En su última comunicación oficial realizada este septiembre, se dirigían a sus clientes con las siguientes palabras:

"Entendemos que para muchos de ustedes, la espera no es fácil. En los últimos días, nuestro equipo legal nos ha recordado algo importante: la luz de la verdad siempre avanza despacio, pero con seguridad. Nada puede declararse antes de tiempo, pero esta unanimidad nos da la tranquila confianza de que la situación está cambiando", informaban sin dar ninguna respuesta a la angustia de los afectados.

Cóctel de alucinógenos

En este paraíso alucinógeno, la Guardia Civil encontró un arsenal químico formado por 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro; y varias botellas de secreciones de sapo kambó (Phyllomedusa bicolor).

También hallaron siete kilogramos de mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo, numerosa documentación y un laboratorio casero para preparar las sustancias.

En las salas destinadas a estas experiencias había varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y los acompañaban durante el proceso, sin medidas para evitar una intoxicación.