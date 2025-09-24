San Vicente cierra con el Mig Any la celebración del 50 aniversario de sus Fiestas de Moros y Cristianos

Con el Mig Any, San Vicente del Raspeig clausura un año festero que ha estado marcado por la conmemoración del 50 aniversario de sus Moros y Cristianos. Miles de ciudadanos volverán a salir a la calle los próximos días 26, 27 y 28 de septiembre para participar en esta celebración destacada que tiene lugar, cada año, seis meses después de los días grandes del municipio.

Desde la Federación Unión de Comparsas Ber-Largas, en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, se ha preparado una completa programación que ha comenzado con los torneos sociales. Las competiciones de fútbol, pádel y juegos de mesa han vuelto a abrir boca reuniendo a cientos de festeros en el Velódromo y en la Ciudad Deportiva este pasado fin de semana.

El viernes, día 26, continuará el Mig Any con un pasacalles, amenizado por la Asociación Musical El Tossal. Saldrá a partir de las 20 horas desde la plaza de España y se dirigirá primero al Complejo Deportivo Sur, donde se podrá presenciar el castillo de fuegos artificiales ofrecido por la concejalía de Fiestas, y, a continuación, a la plaza de España para acabar en el recinto festero.

En este espacio la cena de hermandad protagonizará la primera velada festera que se prolongará hasta la madrugada. Las instalaciones contarán también con un Punto Violeta impulsado desde la concejalía de Derechos Sociales para dar información y atender a todos los interesados durante las noches de viernes y sábado.

El sábado 27 de septiembre arranca la jornada más especial de esta celebración con la Entraeta del Mig Any, que encabezará el Bando Cristiano seguido del Bando Moro. El desfile comenzará a las 18 horas con un recorrido desde la calle Alicante hasta la avenida de la Libertad marcado por las marchas y pasodobles. Miles de sanvicenteros participarán bajo las banderas de las 20 comparsas, que volverán a teñir de color y de magia las calles del municipio.

El alcalde, Pachi Pascual, en las fiestas de Moros y Cristianos junto al concejal de Fiestas, Cristian Gil, a la Reina de las Fiestas de 2024, Marina Lillo, y al presidente de la Unión de Comparsas Ber-Largas, Ricardo Bernabeu. Ayuntamiento de Sant Vicent

Los actos del sábado finalizarán en el recinto que se encuentra en la partida Inmediaciones, donde, a partir de las 22 horas, se volverán a reunir a todos los festeros en la segunda cena de hermandad. La noche contará con una sesión de discoteca musical abierta al público, en la que festeros, vecinos y visitantes compartirán horas de disfrute.

El domingo, 28 de septiembre, las actividades arrancarán por la mañana, a las 9 horas, con la Diana Festera, seguida de actividades dirigidas a público de todas las edades. A partir de las 11.30 horas los más pequeños de cada comparsa podrán disfrutar de hinchables y diferentes talleres, además de los concursos de dibujo y redacción. Al mediodía, se encenderán los fogones para dar paso al tradicional concurso de paellas, que precederá a una gran comida de hermandad.

Las calles de San Vicente del Raspeig durante las celebraciones. Ayuntamiento de Sant Vicent

Por la tarde, los niños volverán a conquistar el Solar de la Festa, donde se habilitarán espacios con hinchables y, con esta actividad, concluirá un nuevo fin de semana de Mig Any con el que se despide esta especial conmemoración de los 50 años de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig.