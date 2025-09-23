José Ignacio, el jubilado de Alicante que ha perdido 9.000 € con la estafa del amor: "Te atrapan con palabras bonitas"

Unos 53 alicantinos son víctimas de ciberdelitos cada día en lo que va de 2025. José Ignacio ha sido uno de estos afectados al perder más de 9.000 euros en la conocida como estafa del amor.

Lo que pensaba que era una relación sentimental real en la que había encontrado una nueva compañera tras haber perdido a sus dos mujeres anteriores, resultó ser una estafa de inteligencia artificial que ha hecho perder todos sus ahorros a este jubilado alicantino.

Como ha informado la cadena valenciana À Punt en una entrevista, José Ignacio mantuvo durante dos meses una relación a distancia con Ainur, una supuesta mujer de Kazajistán.

Esta mujer falsa, de supuestamente 43 años y médico residente en el país, se ganó la confianza del jubilado mediante correos electrónicos y vídeos generados con IA.

"Te dejas llevar por palabras bonitas y te van atrapando. Emocionalmente me sentía bien y contento de encontrar a alguien con quien estaba conectando, pero era falso", lamenta la víctima ante los micrófonos de À Punt.

La IA estuvo semanas enviándole correos diarios como este: "Si continuamos conociéndonos, te enviaré más fotos mías. Ahora te hablaré un poco de mí para que tengas una primera impresión".

Con la confianza del hombre ganada, los delincuentes tras la estafa comenzaron a pedirle dinero a través del avatar de IA para pagarse un viaje a España y conocerse.

A una primera petición de 2.100 euros le siguieron otras de 2.000, 4.000 y 12.000 euros.

Cuando se quedó sin dinero comenzó a pedir entre amigos y familiares, y entonces se dio cuenta de que estaba siendo estafado.

Incluso llegó a dejar su piso de Benidorm por no poder seguir pagándolo debido a las peticiones de su enamorada artificial y se mudó a un piso de Alicante.

"Estaba convencido de que era una historia verdadera e intenté conseguir ese dinero, dejan que te descargues emocionalmente", afirma el hombre.

Cibercriminalidad disparada

Si la delincuencia convencional crece en la provincia de Alicante, la que se oculta tras las pantallas lo hace al triple de velocidad (9,5 %).

En el primer semestre se contabilizaron 9.676 ciberdelitos, lo que equivale a que 53 alicantinos sean víctimas cada día de este fenómeno invisible, que ya supone casi dos de cada diez infracciones penales en la provincia.

Las estafas informáticas concentraron el grueso de los casos, con 8.117 denuncias y un aumento del 5,6 %.

Sin embargo, el mayor crecimiento corresponde al apartado de otros ciberdelitos (robo de identidad, instalación de virus, ciberacoso, fraude, entre otros), que se dispararon un 35,3 %, una de las subidas más acusadas del año en una tipología especialmente difícil de rastrear para las autoridades.