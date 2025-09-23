Detienen en Alicante a un indigente tras robar objetos de más de 4.000 euros a una mujer que lo acogió en su casa

Imagen de archivo de la comisaría provincial de Alicante.

Un hombre de 43 años ha sido detenido en Alicante acusado de robar joyas y objetos valorados en más de 4.000 euros en el domicilio de una mujer que previamente lo había acogido para pasar la noche.

Según fuentes policiales, el arrestado empleó violencia e intimidación contra la víctima, de 52 años, antes de abandonar la vivienda con las pertenencias sustraídas.

Los hechos

La mujer decidió ofrecer alojamiento por una noche a un hombre sin recursos que dormía en la calle, al verlo en situación de vulnerabilidad y debido al intenso calor de esos días.

El varón aceptó hospedarse, pero al día siguiente se negó a marcharse, alegando que llevaba muchos meses durmiendo en la calle y que se encontraba muy a gusto en la casa.

A pesar de la negativa inicial a denunciar, la víctima permitió su permanencia durante algunos días más, hasta que la situación se tornó insostenible.

Cuando le insistió nuevamente en que debía abandonar la vivienda, el hombre reaccionó de forma violenta, llegando a amenazarla de muerte si no le entregaba dinero.

Además, la sujetó con fuerza por los brazos, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

Robo y denuncia

Finalmente, el agresor abandonó el domicilio. A la mañana siguiente, la mujer comprobó que le faltaban joyas, efectivo y otros objetos personales, con un valor total superior a los 4.000 euros.

Fue entonces cuando acudió a la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia.

Investigación y detención

La investigación fue asumida por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Alicante-Centro, quienes lograron identificar y localizar al sospechoso.

El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, así como de allanamiento de morada.

Tras las diligencias policiales, pasó a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, solicitándose además una orden judicial en su contra.