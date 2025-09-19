El Gobierno avanza en la segunda fase de la Variante de Torrellano para desmantelar las vías de San Gabriel
El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia la licitación de la redacción del proyecto, que eliminará los raíles del sur de Alicante.
Más información: Transportes descarta la electrificación de las vías en la costa de Alicante y acelera la Variante de Torrellano
El Gobierno acelera a la segunda fase de la Variante de Torrellano, que desmantelará las vías ferroviarias que pasan por el barrio de San Gabriel, completará la red ferroviaria y conectará Alicante y Elche con el aeropuerto, con la licitación de la redacción del proyecto.
Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de su cuenta oficial de X, y ha calificado de "importante" este paso en la ejecución del proyecto.
"Licitamos la redacción de proyectos de la 2ª fase de la Variante de Torrellano. Completamos la red ferroviaria de Alicante, la conexión con el aeropuerto, desmantelamos la vía en San Gabriel y aceleramos una infraestructura clave del Corredor Mediterráneo", ha anunciado.
La Variante ha sido estructurada en dos fases. La fase I está concebida mediante una estación para dar servicio de manera anticipada al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, conectando provisionalmente con la línea existente en las proximidades del polígono industrial Agua Amarga.
La fase II consiste en dar continuidad a la fase I conectando el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con la estación ferroviaria de Alacant Terminal.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya anunció que descartaba definitivamente la electrificación de las vías en la costa de la ciudad a su paso por el barrio de San Gabriel.
Tal y como se comprometió el ministro Óscar Puente durante una de sus visitas a la ciudad de Alicante, también se descarta cambiar el ancho del tramo de la costa para encaminar de forma provisional los tráficos de mercancías mientras se construye la Variante de Torrellano. En su lugar, las circulaciones de mercancías se desviarán por la línea de alta velocidad Murcia-El Reguerón.
Para ello, se deberá ejecutar un ramal de conexión entre la línea de alta velocidad y la línea La Encina – Alicante, que dará continuidad en ancho estándar a los servicios de mercancías a Murcia / Cartagena / Almería. Una conexión que será realizada por las administraciones de la infraestructura ferroviaria, destacaron desde el Ministerio.
La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a "mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental", añadieron en un comunicado.