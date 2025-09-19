El Gobierno avanza en la segunda fase de la Variante de Torrellano para desmantelar las vías de San Gabriel

El Gobierno acelera a la segunda fase de la Variante de Torrellano, que desmantelará las vías ferroviarias que pasan por el barrio de San Gabriel, completará la red ferroviaria y conectará Alicante y Elche con el aeropuerto, con la licitación de la redacción del proyecto.

Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de su cuenta oficial de X, y ha calificado de "importante" este paso en la ejecución del proyecto.

"Licitamos la redacción de proyectos de la 2ª fase de la Variante de Torrellano. Completamos la red ferroviaria de Alicante, la conexión con el aeropuerto, desmantelamos la vía en San Gabriel y aceleramos una infraestructura clave del Corredor Mediterráneo", ha anunciado.

La Variante ha sido estructurada en dos fases. La fase I está concebida mediante una estación para dar servicio de manera anticipada al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, conectando provisionalmente con la línea existente en las proximidades del polígono industrial Agua Amarga.

La fase II consiste en dar continuidad a la fase I conectando el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con la estación ferroviaria de Alacant Terminal.