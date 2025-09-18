Más de 150 alumnos de l'Alcoià se examinarán del carné de conducir en Alicante por primera vez en 30 años

La falta de un convenio actualizado entre el Ayuntamiento de Alcoy y la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a que los exámenes teóricos de conducir se trasladen a Alicante.

Según han adelantado desde À Punt, más de 150 alumnos se verán afectados este viernes en un desplazamiento masivo que no se producía desde hace tres décadas.

El cambio responde a las condiciones impuestas por la DGT para los centros desplazados. Como explica a la cadena valenciana el propietario de la autoescuela Llorens de Alcoy, "quieren un aula informatizada, la quieren climatizada con sistemas de seguridad privada, vigilante de seguridad".

Hasta ahora, las instalaciones de Alcoy servían de sede para los exámenes, pero sin el nuevo convenio, los estudiantes deben desplazarse a Alicante.

Desplazamientos masivos

El primer traslado ya está confirmado y podría duplicar el número de alumnos afectados en los próximos meses. "Desplazar a 300 personas a Alicante es un dolor de cabeza muy grande", lamenta Calabuig.

Los más perjudicados son los propios aspirantes, muchos de ellos sin facilidad para viajar al no tener carné de conducir.

Además, la diferencia entre examinarse en Alcoy y en Alicante supone un coste en tiempo y organización.

"Tú vienes aquí a examinarte a Alcoy y en una horita que pierdes, ya estás examinado y vuelves a tu trabajo o a tus estudios. En cambio, bajarte a Alicante implica pues perder toda la mañana", añade el representante de las autoescuelas.

El problema también impacta en el sector. "No tenemos ni suficientes vehículos ni suficiente personal para desplazar a la gente. Si siendo la misma ciudad ya es un poco difícil cuadrarlo todo, pues en dos ciudades diferentes es casi imposible", advierte Calabuig.

Una solución en camino

Desde el Ayuntamiento de Alcoy aseguran que ya trabajan en el convenio con la DGT. El trámite se encuentra en revisión jurídica para garantizar su validez, lo que ha retrasado la firma definitiva.

Según Calabuig, hay un compromiso firme: "Tráfico ha dicho que sí, que en el momento que tengan el convenio firmado, lo paralizarán". Hasta entonces, los alumnos deberán seguir desplazándose a Alicante para poder examinarse.

De momento, este viernes más de 150 alumnos de l’Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla tendrán que desplazarse hasta Alicante para poder examinarse del carné de conducir, en un movimiento masivo que no se veía desde hace 30 años.

La medida seguirá vigente mientras no se formalice el convenio entre el Ayuntamiento de Alcoy y la DGT, un trámite que todavía está en proceso de revisión jurídica.

Hasta que no se produzca esa firma, no hay garantía de que los próximos exámenes puedan celebrarse en la ciudad, lo que mantiene la incertidumbre entre alumnos y autoescuelas.