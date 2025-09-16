Condenan a un año y medio de prisión al expárroco de Biar por agredir sexualmente a una menor

La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una pena de un año y seis meses de prisión contra el que fuera párroco de la localidad de Biar (Alicante), tras considerarlo responsable de un delito de agresión sexual cometido sobre una adolescente de 15 años.

Según revela Efe, el procesado admitió su responsabilidad al inicio de la vista oral celebrada el pasado 11 de septiembre, después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

En ese pacto, reconoció la autoría y consignó de manera anticipada 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil para afrontar posibles indemnizaciones.

Fiestas patronales

Los hechos se produjeron el 20 de enero de 2024, en el marco de las fiestas de San Antonio Abad de Biar. Según la sentencia, el acusado, que entonces ejercía como sacerdote en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, realizó tocamientos indebidos a la menor.

Primero le cogió la mano y la colocó sobre sus genitales y, pese a la resistencia de la víctima, volvió a repetir la acción. También la acarició por encima de la ropa en la zona del abdomen bajo.

Declaraciones previas

El tribunal recuerda que el religioso ya había admitido estos actos meses antes, concretamente el 24 de junio de 2024, en una declaración realizada ante un vicario judicial de la Diócesis de Orihuela-Alicante, dentro de la investigación canónica abierta antes de la vía penal.

Indemnización

La sentencia señala que el episodio provocó un fuerte daño emocional tanto en la joven como en su entorno familiar.

Por ello, se impone al condenado el pago de una indemnización de 6.000 euros por daños morales. Dado que ya había depositado 3.000 euros, deberá completar el resto en dos plazos de 1.500 euros cada uno.

Además de la pena de prisión, el tribunal establece una orden de alejamiento que impedirá al ex párroco acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un periodo de tres años.