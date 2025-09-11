Villena reclama al Gobierno avances "urgentes" en la conexión entre la estación de AVE y la A-31

El Ayuntamiento de Villena ha vuelto a exigir a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Transportes que se coordinen para desbloquear el acceso directo entre la autovía A-31 y la estación de alta velocidad de la ciudad.

Según denuncia el alcalde, Fulgencio Cerdán, la conexión, de apenas dos kilómetros, acumula 12 años de retraso.

"La estación ubicada en Villena no es solo para Villena, sino para varias comarcas, cosa que no ha entendido ninguna administración con competencias en estos 12 años de larga espera que llevamos desde su inauguración", afirmó el primer edil.

A medio terminar

Cerdán reconoce que hay pasos positivos, como la futura construcción de un puente proyectado por ADIF que permitirá salvar la vía convencional y conectar con la estación.

Sin embargo, lamenta "el bloqueo que genera la propia Generalitat Valenciana y la lentitud de la administración central" para completar la conexión.

Actualmente, los viajeros deben acceder a la estación a través de un camino rural de más de cinco kilómetros, una situación que desincentiva su uso por parte de quienes llegan desde otros municipios.

"La estación de alta velocidad tiene demanda para muchos viajeros de diferentes municipios, pero es hoy en día de difícil acceso, lo que motiva que busquen otras alternativas y otras estaciones de partida", explica.

"No podemos abandonar"

El alcalde subraya que la estación costó más de 11 millones de euros y advirtió de que "no podemos abandonar esa inversión por un millón más que cuesta una carretera de dos kilómetros. Eso sí sería un fracaso de la política y de la visión del servicio público que algunos han olvidado por el camino".

Cerdán defiende que la infraestructura responde a las necesidades de más de 350.000 habitantes de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, L’Alcoià y la Foia de Castalla, así como a la actividad empresarial que generan, además de municipios cercanos de Murcia y Albacete.

"Este proyecto sigue inconcluso desde hace 12 años, puesto que no tiene una conexión directa con la autovía, y el acceso se realiza como si estuviera en obras, por un camino rural", reprocha.

Críticas a la Generalitat

El primer edil responsabiliza directamente a la Generalitat Valenciana por no haber ejecutado el vial: "La estación del AVE es perfectamente viable cuando se acabe de verdad, y cuando la Generalitat Valenciana se tome en serio la articulación de nuestra provincia y el desarrollo estratégico de nuestras inversiones".

Recordó, además, que "ya disponíamos de una partida para este proyecto que el actual presidente Carlos Mazón eliminó".

Respuesta a las críticas

Sobre las palabras del ministro de Transportes, que en sede parlamentaria habló de "fracaso" en referencia a la estación, Cerdán fue tajante: "El único fracaso que se ha producido en estos años ha sido por la falta de visión política y de servicio público de la Administración, incapaz de hacer una carretera de conexión de dos kilómetros en 12 años".

En este sentido, insiste en que la ubicación no es el problema. "La estación no se diseñó como estación urbana propia de una gran capital, sino como infraestructura de servicio para varias comarcas de tres provincias diferentes".