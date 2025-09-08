Sant Vicent adjudica su mayor contrata por 85 millones para limpieza y recogida de residuos después de 5 años caducada

El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig presenta este lunes uno de sus mayores logros en la legislatura, la nueva contrata de limpieza y recogida de residuos. El alcalde Pachi Pascual destaca que "es un día importante porque se aprueba el contrato más necesario".

Prezero España es la compañía que ha ganado esta codiciada adjudicación, la mayor en la historia del municipio, por 85 millones de euros. Por delante tendrá diez años, con posibilidad de ampliación de nueve meses.

Así lo han aprobado este lunes en el pleno extraordinario en el que han votado a favor PP y Vox, socios de Gobierno municipal. El PSOE se ha abstenido y EU-UP y Compromís han votado en contra.

El alcalde, Pachi Pascual, resalta que este es un paso "fundamental para mejorar lo que nuestros vecinos consideran el principal problema de Sant Vicent", la limpieza viaria "y también la recogida". Un problema en el que afirma que era "hasta ahora imposible" avanzar porque el anterior contrato "estaba caducado desde 2020".

La concejala de Contratación, Lourdes Galiana, resalta el trabajo necesario para esta aprobación porque el proceso de tramitación ha sido de dos años, impulsado por el actual equipo de Gobierno que entró en 2023.

Y con este contrato cambiarán las calles de la ciudad ya que uno de los objetivos es implantar la recogida de bioresiduos y contenedores inteligentes para los restos orgánicos. Con él quieren potenciar las recogidas selectivas, evitar desbordamientos y retirar de forma rápida y eficiente los diferentes residuos, incluidos los voluminosos.

Para todo ello buscan "incrementar la eficiencia en la prestación para obtener el máximo nivel de calidad con un uso óptimo de los recursos humanos y materiales", como señalan fuentes municipales.

Esa eficiencia es base de otra novedad: la flexibilidad para adaptar trabajos a las necesidades que surjan hasta 2035. Aparte, señalan parques, jardines, plazas, zonas de juegos infantiles, pavimentos, mobiliario urbano o fachadas de edificios públicos, como zonas donde mejorar la limpieza.

Todo ello será posible aumentando el gasto anual un 72,3 % en limpieza y un 17,76 % en recogida de residuos. Así pasa de 2,3 a 4 millones de euros por ejercicio en el primer caso y de los 3,77 a 4,4 millones anuales en el segundo. El Ayuntamiento está realizando un estudio técnico económico para determinar la repercusión de estos costes.

Prezero se ha impuesto sobre las otras siete ofertas presentadas. En los próximos días se iniciará un periodo de exposición pública de 15 días y el Ayuntamiento espera poder formalizar el nuevo contrato que reemplazará el actual, que fue adjudicado en 2012 por un periodo de 8 años.