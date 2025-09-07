Quién fue Bernat de Sarrià, el hombre fuerte de la Corona de Aragón en Alicante que fundó Benidorm contra los piratas

Entre los siglos XIII y XIV, la provincia de Alicante vivió una intensa transformación política, militar y social. Uno de los personajes clave de esta época procedente de la Corona de Aragón fue Bernat de Sarrià. Noble, almirante y diplomático, se constituyó en el máximo representante del poder aragonés en las tierras alicantinas.

Hijo de Vidal de Sarrià, colaborador estrecho en la conquista de Valencia por Jaime I, Bernat emergió en el escenario mediterráneo como líder militar y hábil negociador. Su carrera lo llevó a combatir en Sicilia e Italia y a escoltar a la princesa Blanca de Nápoles, siendo premiado con el nombramiento de almirante.

Apoyó a cuatro monarcas de la Corona de Aragón —Pedro III el Grande, Alfonso III el Franco, Jaime II el Justo y Alfonso IV el Benigno— y destacó por su capacidad para generar alianzas y defender el territorio ante las amenazas externas.

En el terreno militar, Bernat de Sarrià destacó como comandante naval y terrestre. En 1286, participó en la ofensiva contra la costa de la Pulla, atacando ciudades como Capri, Procida, Gaeta, Astura, Sorrento y Possitano con doce galeras. En 1297, por orden real, lideró veinte galeras en campañas de corso contra las costas de Barbaria y el Magreb, dificultando el aprovisionamiento de los enemigos en la guerra siciliana.

Ya en la península, en el año 1300 fue pieza clave en la toma de Lorca, por lo que fue premiado con el cargo de procurador en el Reino de Murcia. En 1313, durante la guerra de Sicilia, Sarrià defendió Palermo del ataque angevino y logró derrotar a las fuerzas de Rupert de Nápoles tanto por tierra como por mar, recuperando el castillo de Castellmar y contribuyendo a la victoria aragonesa.

El papel de Bernat de Sarrià en Alicante debe entenderse desde una doble dimensión: la política de expansión territorial y la gestión señorial. Fundó nuevos núcleos poblacionales como Villajoyosa (1300) y otorgó la emblemática Carta de Poblament a Benidorm en 1325, lo que significó el nacimiento jurídico y municipal de la localidad.

Los historiadores recuerdan que la finalidad de estas operaciones sobre el terreno era clara: consolidar la presencia cristiana, asegurar la defensa del litoral frente a los ataques musulmanes y corsarios, al tiempo que se dinamizaba la economía local mediante el desarrollo de una sociedad rural y marítima.

Desde su condición de barón de Polop y señor de Callosa d’en Sarrià, Altea, Benidorm y otros municipios, controló uno de los patrimonios más extensos del Reino de Valencia. Su gestión fue tan férrea como eficaz; la edificación de fortalezas y la promoción de la repoblación cristiana constituyeron herramientas fundamentales en la estrategia aragonesa para convertir el norte de Alicante en un bastión contra incursiones musulmanas, mientras la rivalidad con Castilla obligaba a mantener el territorio en constante estado de alerta.

Político sagaz, Bernat de Sarrià no rehuyó la diplomacia de alto nivel: negoció tratados, lideró misiones en Granada y pactó ofensivas conjuntas, mostrando la versatilidad de un verdadero hombre de Estado. Fue portavoz general del Reino de Valencia y tutor de Fernando de Aragón, asumiendo responsabilidades jurídicas, militares y administrativas que lo situaron a la altura de los grandes barones mediterráneos.

Su legado en Alicante trasciende el marco local. La venta final de sus señoríos, motivada por las presiones de la corona y la ausencia de descendencia, impulsó la integración administrativa de los antiguos dominios feudales alicantinos en la monarquía aragonesa y la consolidación monárquica en la región.

De este modo, Bernat de Sarrià contribuyó no solo al nacimiento de nuevas villas y la protección estratégica del litoral, sino también al avance hacia una estructura política más centralizada y eficaz, piedra angular de la historia de Alicante y el Reino de Valencia.

El 21 de julio de 1321 vendió la "nuda propiedad" de sus señoríos al infante Pedro de Ribagorza (Pere d'Aragó i Anjou), hijo del rey Jaime II. El acuerdo incluyó el castillo y el pueblo de Benidorm, así como Polop, La Nucia y otros dominios estratégicos; Sarrià se reservó el derecho a percibir rentas vitalicias de las propiedades vendidas, estipuladas en 100.000 sueldos de Barcelona.