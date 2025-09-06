Un hombre sufre una lesión medular tras volcar el kayak en el Poble Nou de Benitatxell

Un hombre de 46 años resultó herido este sábado tras sufrir una lesión medular cuando el kayak en el que remaba volcó debido al oleaje. El accidente, según informan desde À Punt, ocurrió en la cala de Els Testos, próxima a la concurrida cala del Moraig, en el municipio de El Poble Nou de Benitatxell.

De acuerdo con la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el equipo de rescate se desplazó por la mañana en helicóptero para auxiliar al afectado.

El fuerte oleaje hizo que la embarcación se diera la vuelta y el tripulante cayera al agua, golpeándose contra las rocas de la zona de acantilados.

La víctima presentaba indicios de una lesión en la médula espinal, por lo que fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Otro rescate en Valencia

Ese mismo sábado, los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia intervinieron en otro operativo, esta vez en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en la comarca de Utiel-Requena. Una mujer que participaba en una ruta de senderismo sufrió una lesión en el pie tras una caída.

El aviso se recibió a las 16:41 horas, lo que activó el despliegue del Grupo de Rescate en Altura (GERA) junto con el helicóptero V-990, en el que viajaba también un médico, además de una brigada de bomberos forestales de la Generalitat.

Debido a lo inaccesible del lugar, la excursionista tuvo que ser evacuada por vía aérea hasta la helisuperficie de Alzira, donde la esperaba un equipo sanitario para continuar con la asistencia.

