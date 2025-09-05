Camps inicia el curso político de su campaña personal en el PPCV sin ningún mensaje nuevo hacia sus afines

Ni un solo cargo público institucional del PP de la provincia de Alicante ha acudido esta tarde a la cena de inicio de la campaña del expresidente Francisco Camps para volver a encabezar el PP de la Comunidad Valenciana. Y si hubieran ido, tampoco habrían podido recibir ningún mensaje nuevo diferente a lo que viene diciendo el expresidente desde hace dos meses: que quiere un congreso regional de partido, que se quiere presentar y que aspira a "un militante, un voto".

Nada nuevo bajo el sol. Ni la música del principio, Don't Stop de Fleetwood Mac que se remonta a 1977. Las figuras más relevantes llevan años fuera de la arena política, como los exconsellers Trini Miró y Mario Flores, exalcaldes como Sonia Castedo, César Augusto Asencio, Ana Kringe, Mercedes Alonso, Carmen Verdú o Antonio Lorenzo. Y algún exconcejal como de Alicante como Marta García Romeu, Antonio Ardid o Antonio Manresa, hasta 2023 afiliado a Ciudadanos (Cs).

En todo momento, tanto Francisco Camps como la exalcaldesa Sonia Castedo han desarrollado sus intervenciones en la disciplina del partido, aunque a veces pasasen por el filo de esa ortodoxia. Como cuando la exalaldesa de Alicante tras decir que "no somos los enemigos de nadie", en clara referencia a la actual dirección del partido de Carlos Mazón, ha asegurado que tampoco están dispuestos "a justificar lo que no se ha hecho bien".

"De momento soy el único militante que dice que quiere ser presidente del partido, qué curioso" ha deslizado veladamente Camps, quien también ha criticado la supuesta caída de la intención de voto hacia Vox (sin nombrar al partido de Abascal), y ha esgrimido sus mayorías absolutas frente a los gobiernos en coalición o dependiendo de los votos de Vox de Mazón.

Sonia Castedo, anfitriona del acto de Francisco Camps en Alicante. Iván Villarejo

Una contención que solo ha roto la exalcaldesa alicantina cuando ha acusado genéricamente al aparato del PP regional de haber impedido la presencia de cargos públicos en un acto que ha cifrado en 400 personas, aun cuando el aforo del salón es más pequeño. "Aquí no hay estómagos agradecidos. Había cargos públicos que iban a venir y que lamentablemente se han puesto enfermos", ha señalado Castedo.

"Experiencia", "mayorías absolutas", "moderación" o "ilusión", han sido las palabras recurrentes de un discurso de Camps que asegura que sigue interesado en liderar al PPCV "porque cualquier proyecto necesita alguien al frente, que se responsabilice, y ese soy yo", ha resumido el expresidente valenciano.