De Alicante a los confines del sistema solar: un estudiante de la UA descubre dos nuevos 'astros' más allá de Saturno

El estudiante del programa de doctorado en Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Universidad de Alicante (UA), José David Balseca Cisneros, acaba de identificar dos nuevos cuerpos celestes más allá de la órbita de Saturno.

Según la nota remitida por la propia universidad, los dos objetos ya han sido confirmados por el Minor Planet Center (Centro de Planetas Menores), el organismo encargado del registro de los pequeños cuerpos del sistema solar.

Este hallazgo ha sido posible gracias a la técnica de búsqueda creada por el propio estudiante que combina observaciones astronómicas en noches diferentes y que ha permitido encontrar dos objetos que no habían sido descubiertos por ningún otro programa de rastreo. Además, está utilizando los datos observacionales públicos obtenidos en campañas de rastreo sistemático del cielo realizadas en observatorios astronómicos internacionales.

Tal y como explica Balseca Cisneros, uno de los cuerpos, denominado 2020 TZ114, con un tamaño de unos 400 kilómetros, es un “objeto trans-neptuniano”, ubicado en las cercanías de Plutón. El otro, llamado 2022 BO71, de menos de 100 kilómetros de tamaño, “es el más interesante, ya que se trata de una especie de cuerpos poco comunes, denominados ‘Centauros’”. Estos cuerpos tienen órbitas comprendidas entre los planetas Júpiter y Neptuno, y solo se conocen unas pocas centenas.

Se trata de astros con órbitas inestables y con características mixtas de asteroides y cometas, como coma o colas. Los objetos de hasta 400 km de superficie, como Farfarout, se denominan planetas menores o asteroides en vez de planeta enano, a menos que su gravedad los haga esféricos.

Esta investigación se enmarca en el ámbito de su tesis doctoral sobre la búsqueda de objetos en la periferia del sistema solar, codirigido por los profesores e investigadores del equipo de Ciencias Planetarias del Grupo de Astronomía y Astrofísica de la UA, Adriano Campo Bagatin y Paula Benavidez Lozano.

“Con esta línea de investigación pretendemos buscar grandes objetos expulsados durante la formación del sistema solar y que ahora podrían orbitar al Sol a más del doble de la distancia de Plutón al Sol”, detalla Campo Bagatin.

En ese sentido, explica, “cualquier descubrimiento de nuevos objetos es un granito de arena más para la ciencia”. En este caso, añade, “lo interesante es que los nuevos objetos no se han descubierto a lo largo de un rastreo con telescopios habitual, sino con un algoritmo que busca objetos lejanos comparando imágenes de noches distintas, que es una técnica raramente utilizada”.