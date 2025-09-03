La Policía alerta de las estafas de moda este verano en Alicante: del falso alquiler vacacional a la "del extintor"

La Policía Nacional alerta de las estafas de moda este verano para advertir a la ciudadanía de los peligros de estos engaños en la provincia de Alicante, destacando los falsos alquileres vacacionales, los robos de credenciales bancarias o la "del extintor".

En Benidorm, Elche y Denia las estafas relacionadas con el alquiler vacacional son las que más están creciendo.

Las víctimas contactan con el anunciante de una vivienda vacacional, aportando el estafador todo tipo de información sobre dicha vivienda y solicitando el pago por adelantado o un anticipo del importe del alquiler, explican desde el cuerpo.

Es cuando la víctima acude a la vivienda para disfrutar de sus vacaciones se encuentra con que la vivienda no existe, que ya está alquilada a otras personas o que directamente no era una vivienda destinada a ese uso y cuya propiedad incluso no pertenece a la persona que la anunciaba.

Para evitar este engaño, recomiendan desconfiar de anuncios en los que el precio de alquiler de la vivienda sea muy bajo o considerablemente inferior a la media de alquileres de la zona.

Confirmar o averiguar en la medida de lo posible si la vivienda es propiedad de la persona que nos la quiere alquilar.

Además de no realizar ningún pago sin haber visitado en persona la vivienda o haber realizado un contrato formal de alquiler. Y emplear portales de reconocido prestigio.

Robo de credenciales

Por otra parte, el vishing, que es una modalidad de phising, está provocando gran número de denuncias en las localidades de Alicante, Elda y Orihuela.

Esta estafa consiste en hacer creer a las víctimas que se están comunicando con sus entidades bancarias tras recibir un aviso de un posible acceso fraudulento a su cuenta bancaria o cargos no autorizados.

"Además, el engaño es realizado mediante el método del spoofing consistente en el uso de las nuevas tecnologías para que aparezca en la pantalla del terminal el número de teléfono o nombre de la entidad bancaria y proceder así a engañar a la víctima", añaden.

De esta forma y tras solicitar a la víctima los datos relativos de su cuenta bancaria, normalmente las claves, los estafadores acceden a la cuenta y realizan transferencias o compras sin consentimiento de la víctima.

La Policía Nacional recomienda no aportar datos de la identidad ni las claves bancarias por teléfono, aplicaciones de mensajería o correo electrónico.

En la ciudad de Alicante la estafa más cometida consiste en abordar a personas a altas horas de la noche, y sustraerles el teléfono móvil habiendo obtenido previamente el número PIN o patrón de desbloqueo de su terminal.

Para ello, preguntan a la víctima por una calle concreta o lugar de la localidad y aprovechándose de la buena fe de ésta observan la clave o PIN de desbloqueo del terminal cuando lo activan para consultar en Internet el lugar solicitado por el autor de la estafa.

Tras esto hurtan de manera sorpresiva el teléfono móvil a la víctima y huyen del lugar a la carrera, o con ayuda de un colaborador que le espera en un vehículo en las proximidades, y acceden a la aplicación móvil de su banco desde la que realizan transferencias bancarias a otras cuentas controladas por ellos o realizan compras en establecimientos o por internet.

Así, destaca un ligero aumento de estafas en Elche, como la denominada "del extintor", en la que el estafador, ataviado con un uniforme similar al de las empresas de extintores hace creer a la víctima que es el trabajador de una de estas empresas.

Tras conseguir acceder mediante este engaño a los establecimientos el autor simula hacer la revisión a los extintores, y solicita el pago de una pequeña cantidad de dinero a la que los responsables del establecimiento tengan acceso y puedan pagarlo en el momento.