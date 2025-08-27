Un joven de 25 años se atrinchera con varias armas de fuego en un pueblo de Alicante

En el pequeño pueblo de Agost, a 35 kilómetros de la ciudad de Alicante, sus habitantes están en vilo desde esta pasada madrugada. Un joven de 25 años se ha atrincherado con armas en su casa.

Han pasado veinte horas de tensa calma, en una jornada de mucho calor que no aplaca los ánimos. Las autoridades continúan dialogando con el joven que se encuentra atrincherado desde las 2 de la mañana en una habitación de la casa donde vive con sus padres.

La Guardia Civil trabaja intensamente para asegurar un desenlace lo más favorable posible. Su principal objetivo es que nadie sufra daño alguno, incluido el propio joven, explica a EL ESPAÑOL el alcalde Juanjo Castelló. Desde el inicio, no se han producido amenazas ni disparos contra ninguna persona.

El incidente comenzó cuando el padre del joven vio que cogía las armas, al parecer una escopeta de caza ya que en la familia son cazadores como señalan en la televisión pública À Punt.

De momento, se desconocen las razones por las que el joven ha tomado las armas. Ha sido el propio padre quien ha dado la voz de alarma, llamando en primer lugar a la Policía Local a las dos de la madrugada. Al ver que no podían acceder ni razonar con él, se activó el 112 y un amplio dispositivo.

Este operativo incluye a la Guardia Civil, negociadores, psicólogos y otros profesionales especializados, destaca el alcalde. Ellos están trabajando sin descanso para resolver la situación en Agost, un municipio muy tranquilo conocido por la alfarería.

De ahí que haya sorprendido este atrincheramiento que mantiene a todo el pueblo en vilo, como apunta Castelló ya que no están acostumbrados a sucesos de este tipo. Como recalca, con poco más de cinco mil habitantes todos se conocen bien y no hay sucesos.

La familia del joven nunca ha tenido problemas y son vecinos de toda la vida, en palabras de Castelló. El alcalde espera que la situación acabe por resolverse de forma positiva tal y como se ha desarrollado el día.

