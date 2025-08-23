La Policía Nacional arresta en Alicante a un hombre buscado en Argelia por un delito de secuestro
Sobre el detenido pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición (OID) desde octubre de 2013.
Más información: Detienen a un ciudadano argelino en Alicante por presentar un certificado de antecedentes penales falso
La Policía Nacional ha arrestado en Alicante a un hombre de 47 años sobre el que recaía una Orden Internacional de Detención con fines de extradición, emitida por las autoridades argelinas por su presunta implicación en un delito de secuestro.
La intervención tuvo lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana identificó al individuo en un establecimiento de ocio nocturno, donde los agentes llevaban a cabo un operativo de control relacionado con sustancias estupefacientes.
El detenido carecía de documentación en el momento de ser requerido. Tras verificar su identidad en las bases de datos policiales, se confirmó que estaba reclamado por Argelia desde octubre de 2013 mediante una orden internacional.
Una vez concluidas las diligencias oportunas, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, responsable de gestionar el procedimiento para su extradición.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.