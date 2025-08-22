Abren la consulta para salvar las casas de la Comunitat Valenciana en peligro por la Ley de Costas

Están en primera línea en Dénia, Guardamar del Segura o Moncofa y la Ley de Costas estatal quiere acabar con ellas. Pero la Generalitat prepara una opción con la que "proteger los núcleos costeros tradicionales". Ahora abre el proceso de consulta previa, solo disponible durante quince días.

El anuncio hecho esta semana por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se produce después de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana este lunes. El plazo cuenta a partir del día siguiente de la publicación, como especifican, así que estará hasta septiembre.

¿Qué es lo que pasa con esta consulta? Como explican desde el área, su propuesta es regular mediante el Decreto del Consell, el régimen jurídico de estas propiedades. El objetivo es declararlos núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico, en desarrollo de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de la Generalitat, de Protección y ordenación de la costa valenciana.

El conseller Vicente Martínez Mus subraya a través de un comunicado que esta ley aprobada en marzo de este año demuestra que "cumplimos nuestro compromiso y protegemos nuestros núcleos costeros de los efectos de los deslindes".

¿Y qué hay que hacer? Las personas y organizaciones potencialmente afectadas pueden acceder al documento informativo y presentar aportaciones y opiniones sobre la iniciativa propuesta en el portal de participación de la Generalitat. Para ello tienen que entrar en este enlace: gvaparticipa.gva.es.

La Generalitat destaca que ya se ha empezado a redactar el desarrollo reglamentario que marcará cómo tramitar ese procedimiento de protección de los núcleos costeros que recoge la ley.

Como este aún no es firme, apuntan que la voluntad es que "en principio" el inicio de estos trámites lo podrán hacer tanto los interesados, como los ayuntamientos o la propia Conselleria. Y ahí apunta que "deberá contar con un informe" de la Conselleria de Cultura.

A partir de ahí, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos redactará un borrador de reglamento y pedirá informe al resto de consejerías. Cuando haya un texto conformado, se volverá a someter a información pública. Se espera que a lo largo de 2025 el texto ya esté aprobado.

Martínez Mus cree que esta la nueva ley permitirá a los gobiernos locales "utilizarla para dar respuestas más eficientes a las necesidades de cada municipio y se protegerá el conjunto arquitectónico en su totalidad y con ello se da un paso más en la protección de los núcleos con valor etnológico".