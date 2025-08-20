Llega un cambio del tiempo total a Alicante: Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte

El intenso calor de las últimas semanas da un respiro en Alicante. La ola que ha dejado temperaturas sofocantes parece haber llegado a su fin y los termómetros se moderan, aunque las noches seguirán siendo muy cálidas.

A lo largo de los próximos días se esperan incluso lluvias en algunos puntos de la provincia, especialmente en el litoral norte, lo que confirma el cambio de tendencia. Las máximas bajan respecto a jornadas anteriores, aunque la sensación veraniega continúa.

"Volvemos a un verano normalizado", señala a EL ESPAÑOL de Alicante el catedrático de Análisis Geográfico Regional y meteorólogo Jorge Olcina, que destaca que las temperaturas se ajustan ya a lo que corresponde a finales de agosto.

Verano normalizado

Olcina recuerda que la secuencia de calor que acaba de terminar ha sido "de las más intensas de las últimas décadas". Ahora, la situación meteorológica vuelve a la normalidad, con valores propios de la última quincena de agosto.

En la franja costera, las máximas rondarán los 31 o 32 grados, mientras que en el interior podrán alcanzar los 34 o 35. "Las temperaturas son las habituales de estas fechas, ya no son las jornadas tórridas que hemos tenido en días pasados·, explica.

Noches tropicales

Pese a este alivio diurno, las mínimas siguen siendo elevadas. El meteorólogo advierte de que continuará la secuencia de noches tropicales, en las que los termómetros no bajan de los 20 grados. "Las noches van a seguir siendo calurosas hasta finales de agosto", apunta.

Este fenómeno, cada vez más frecuente en la provincia, dificulta el descanso y prolonga la sensación de bochorno a lo largo de la semana.

Posibles chaparrones

Entre hoy y el viernes se prevé cierta inestabilidad que podría dejar chubascos dispersos en el interior de la provincia. La entrada de una pequeña masa de aire frío por el oeste peninsular es la responsable de este cambio.

Según Olcina, lo más probable es que se registren "algún chaparroncito o pequeña tormenta" en zonas del interior. El meteorólogo insiste en que serán fenómenos puntuales y sin riesgo. "No es nada importante ni grave, simplemente un episodio de verano", recalca.

Aviso amarillo en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma este escenario y mantiene para la tarde de este miércoles la alerta amarilla en varias zonas del litoral y el interior de la Comunitat.

En el caso de Alicante, el aviso afecta al litoral norte, donde se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El mismo nivel de riesgo se extiende al sur de Valencia y al interior de Castellón, mientras que en el litoral sur castellonense las lluvias podrían dejar hasta 20 litros en una hora.

Aemet advierte también de la posibilidad de tormentas fuertes en estas áreas, con la opción de que, de manera puntual, se produzcan episodios más intensos.

Se trata de un aviso amarillo, que implica que no existe peligro general para la población, aunque sí pueden producirse incidencias locales.

Una semana de transición

Las previsiones apuntan a que esta situación se prolongará lo que resta de semana y se mantendrá durante la próxima. Con ello, Alicante encara un final de agosto con temperaturas más moderadas y con la posibilidad de alguna precipitación aislada.

"Estamos ante un verano normal, con calor a mediodía y noches calurosas, pero sin los excesos de días atrás", concluye Olcina