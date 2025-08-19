Bomberos de Alicante llegan a Castilla y León para luchar contra los incendios

Equipos de bomberos provinciales y municipales de Alicante llegan a Castilla y León para reforzar los operativos de extinción que luchan contra los graves incendios forestales que asolan la región.

Un equipo compuesto por 21 efectivos y cinco vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante se desplazó ayer por la tarde hasta el territorio.

El operativo trabajará de forma coordinada con los mandos castellanoleoneses para, de este modo, incrementar la capacidad de respuesta, reducir el riesgo de propagación del fuego y proteger, tanto a la población civil como al entorno natural de la zona.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha señalado que, "una vez más, los bomberos de la Diputación de Alicante demuestran su generosidad, solidaridad y vocación de servicio".

"Estamos muy orgullosos de todos ellos, porque nos consta que están plenamente comprometidos con la extinción de estos incendios", ha añadido.

Además, se enviarán dos Unidades de Jornada Móvil, tres Bombas Rurales Pesadas y una Bomba Nodriza Ligera, así como material de logística y comunicación.

Este operativo forma parte del dispositivo de 134 bomberos y una veintena de vehículos y drones de toda la Comunitat Valenciana movilizados a la región y coordinados por la Conselleria de Emergencias.

En estos momentos permanecen activos 26 incendios forestales en Castilla y León con el riesgo de que otros fuegos que se han iniciado en Galicia y Extremadura puedan llegar también a su territorio.

De este centenar de bomberos alicantinos, una decena forman parte del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (SPEIS) del Ayuntamiento de Alicante, que también envía cuatro vehículos.

El alcalde, Luis Barcala, ha asegurado que "Castilla y León vive en estos momentos una situación dramática como consecuencia de los incendios forestales que ya se han cobrado la vida de cuatro personas, además de arrasar miles de hectáreas y decenas de casas".

Por ello, ha continuado, "en coordinación con el Consell desde el Ayuntamiento de Alicante hemos movilizado un contingente de bomberos y medios que se unen a los del resto de la Comunidad en unos momentos muy complicados en los que toda la ayuda que se pueda prestar es necesaria".

"Estamos viendo cómo el fuego arrasa con todo lo que encuentra a su paso, a decenas de personas que lo han perdido todo y a otras que han tenido que ser desalojadas ante el peligro inminente de las llamas y que no saben lo que se van a encontrar cuando puedan regresar a sus casas", ha añadido.

"Nuestro pensamiento y nuestro corazón está con todos ellos y vamos a ayudar en todo lo que sea posible durante el tiempo que sea necesario mientras esperamos que las condiciones meteorológicas mejoren y se consiga controlar este desastre humano y medioambiental", ha asegurado el alcalde.