Este pueblo de Alicante tiene el mejor camino para recorrer este verano: "No es apto para cobardes"

En agosto, no todo es sol y playa en Alicante. Siendo una provincia muy montañosa en el interior, los amantes del senderismo también encuentran sus planes alternativos.

En el corazón de la montaña alicantina, a apenas 40 minutos en coche de la capital, se encuentra Relleu, un pequeño municipio que ha sabido convertir su paisaje en un auténtico reclamo turístico. Y no es para menos: su pasarela colgante es uno de esos lugares que no se olvidan.

La estructura, suspendida sobre el barranco de la presa de Relleu, ofrece un recorrido de madera y acero a más de 200 metros de altura. Desde allí, la vista es tan espectacular como inquietante: bajo tus pies, un vacío que corta la respiración; al frente, un mosaico de montañas y el embalse dibujando un espejo azul entre los pinos.

“No es apto para cobardes”. Así lo repiten muchos visitantes al llegar al final del recorrido. No es que sea peligroso, pues la pasarela cuenta con todas las medidas de seguridad, pero caminar sobre el vacío, con el viento de la sierra acariciando la cara y el crujir de la madera bajo los pies, no es experiencia para cualquiera.

Cómo llegar

Relleu se encuentra en la comarca de la Marina Baixa, a medio camino entre Villajoyosa y Alcoy. Para llegar desde Alicante, lo más sencillo es tomar la A-7 y seguir las indicaciones hacia Villajoyosa; desde allí, una carretera serpenteante conduce directamente al pueblo.

Para acceder a la ruta, tendrás que pagar un precio simbólico de 3.50 euros, quedando gratuita la entrada para los habitantes empadronados en la localidad de Relleu. Además, conviene reservar online para evitar colas.

En cuanto a los horarios, la pasarela abre todos los días, aunque las primeras horas de la mañana son las más tranquilas. Conviene llevar zapatillas o botas de senderismo.

Por último, al ser la época con más calor del año, conviene madrugar para evitar el calor y disfrutar de la luz más bonita.

Un impulso para el pueblo

Desde su inauguración, la pasarela ha multiplicado el número de visitantes en Relleu. Bares, restaurantes y pequeños comercios han notado el cambio, y muchos vecinos ven en este proyecto una oportunidad para revitalizar el municipio.

En definitiva, Relleu ofrece algo más que una ruta de senderismo: propone una aventura entre montañas, un desafío a la altura —literalmente— de quienes no temen asomarse al vacío. Y este verano, pocos planes en Alicante suenan tan emocionantes.