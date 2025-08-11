Rescatan a dos senderistas de 20 años con deshidratación severa en el Montgó

Dos jóvenes de unos 20 años fueron rescatados este lunes en la Ruta Amarilla del Montgó, concretamente en la ruta del agua del Racó del Bou, tras sufrir un episodio de deshidratación mientras practicaban senderismo.

El aviso se recibió a las 14:22 horas y, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, un equipo del Grupo Especial de Rescate de Montaña (GER) y el helicóptero de rescate Alpha 01 se desplazaron al lugar.

Una vez localizadas las víctimas, descendieron un rescatador y una médico para prestar asistencia sanitaria urgente.

Uno de los senderistas presentaba un cuadro de deshidratación severa con mareos, mientras que el segundo se encontraba en mejor estado, aunque también necesitaba atención médica.

Ambos fueron estabilizados y evacuados mediante arnés y triángulo de rescate, siendo izados por la grúa del helicóptero y trasladados al parque de bomberos de Dénia, donde los esperaba una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

La intervención concluyó a las 16:59 horas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.