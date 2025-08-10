Desmantelado un cultivo de marihuana oculto en un taller de vehículos clandestino en Rojales

La plantación de marihuana de Rojales, en una imagen

En el municipio de Rojales, lo que parecía ser un taller mecánico improvisado y sin licencia escondía una actividad mucho más lucrativa y peligrosa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 49 años, acusado de un delito contra la salud pública, tras descubrir en el interior de la finca que arrendaba una plantación de marihuana con más de 200 ejemplares.

La investigación comenzó con una pista clave aportada por la Policía Local de Rojales. Vecinos y patrullas municipales habían notado un inusual trasiego de coches entrando y saliendo de una parcela que, a simple vista, parecía abandonada.

Un taller a puerta cerrada

Cuando los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para comprobar lo ocurrido, se toparon con una escena propia de un desguace encubierto: un gran número de vehículos desmontados, piezas sueltas y herramientas dispersas, sin ningún tipo de señalización comercial ni licencia visible.

La apariencia era la de un taller clandestino en pleno funcionamiento, algo que ya de por sí constituye una infracción grave.

Para confirmar sus sospechas, se sumó a la operación personal de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana, especializada en inspecciones de este tipo de actividades.

Durante el recorrido por las instalaciones, los agentes comenzaron a percibir un fuerte e inconfundible olor a marihuana. El rastro les llevó hasta un patio interior, desde donde se intuía la existencia de un cultivo oculto.

El hallazgo

Ante la posibilidad de estar ante una plantación “indoor”, los investigadores informaron a la autoridad judicial, que autorizó un registro completo del lugar.

Lo que encontraron confirmó las sospechas: 212 plantas de marihuana perfectamente alineadas, con sistemas de iluminación y ventilación propios de un cultivo profesional.

El detenido, que había arrendado la finca y controlaba el acceso a las instalaciones, fue arrestado en el acto como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Doble actividad ilícita

Más allá del cultivo de droga, la finca también servía como escenario para una actividad mecánica irregular.

Los vehículos desmontados y la maquinaria presente evidenciaban que allí se realizaban tareas de reparación y despiece sin autorización. Por ello, la Unidad de Policía Nacional Adscrita levantó un acta-denuncia por la infracción administrativa correspondiente.

La operación ha supuesto un golpe tanto al mercado ilegal de drogas como a la actividad clandestina de desguace.