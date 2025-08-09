El Hotel Casa del Gobernador de Tabarca recibe siete ofertas para su concesión por 15 años

El emblemático Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, un edificio del siglo XVIII rehabilitado como alojamiento turístico, busca nuevo gestor para los próximos 15 años.

Siete empresas han presentado sus propuestas para hacerse con la concesión municipal, cuyo canon parte de 160.141 euros y cuyas ofertas oscilan entre 280.455 y 1,74 millones de euros.

Entre las candidatas figuran Poseidón Water Sports S.L., Paladar 2012 S.L., Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L., Lunetoile Ocio S.L., Hotel Polamar S.L., Transportes Marítimos Nueva Tabarca S.L., así como una UTE formada por Simpro Proyectos S.L.U., Jengibre S.L. y ATM Muhc S.L.

Todas ellas aspiran a gestionar un establecimiento con 15 habitacioness, incluida una adaptada para personas con movilidad reducida, que deberá mantener su categoría de tres estrellas salvo autorización expresa de la Conselleria de Turismo para un cambio.

La concesión, que no contempla prórroga, obliga a mantener el hotel abierto todo el año, con la opción de cerrar un máximo de tres meses en temporada baja.

El nuevo adjudicatario, que se conocerá previsiblemente en octubre, dispondrá de un mes para iniciar la gestión y abrir una nueva etapa en uno de los referentes turísticos de Tabarca.

Tabarca, única isla habitada

La Isla de Tabarca es mucho más que un destino de postal: es un pedazo vivo de historia y naturaleza anclado frente a la costa de Santa Pola, aunque pertenece al término municipal de la ciudad de Alicante.

Declarada Conjunto Histórico Artístico, guarda entre sus murallas del siglo XVIII un núcleo urbano lleno de encanto, donde cada callejuela desemboca en la plaza central o en el azul infinito del Mediterráneo.

Según Turismo de la Comunitat Valenciana, se trata de “un auténtico tesoro frente a la costa de Santa Pola”, y basta pisar el muelle para entenderlo.

El viaje hasta aquí ya es parte de la experiencia. Lo más común es zarpar desde Santa Pola, aunque también hay conexiones desde otros puntos como Benidorm o la ciudad de Alicante.

El recorrido es corto, pero la sensación de llegar a una isla rodeada por aguas cristalinas convierte la travesía en un pequeño ritual marinero.

Entre sus imprescindibles, el Museu Tabarca Nova ofrece la mejor introducción a su patrimonio y riqueza natural, antes de adentrarse en sus murallas y visitar la Iglesia de San Pedro y San Pablo.

Fuera del casco histórico, la Torre de San José recuerda su pasado defensivo, mientras que el Faro de Tabarca preside el horizonte como un faro literal y simbólico.

Pero si algo deja sin palabras es su Reserva Natural Marina, un paraíso para el snorkel y el buceo, con fondos marinos llenos de vida y una transparencia que parece irreal.

La isla también cuenta con varios restaurantes en los que vale la pena probar su pescado y marisco, comerte un arroz o zamparte un buen caldero, uno de los platos típicos de Tabarca.