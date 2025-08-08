Cierran en Pedreguer un hotel de retiros de ayahuasca ilegales por tráfico de drogas y poner en peligro la salud pública

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación contra el grupo OMMIJ, una organización dedicada a la celebración de “retiros de sanación” con ayahuasca y otras sustancias psicoactivas.

Según fuentes de la investigación, el colectivo habría atendido a más de 60.000 personas a nivel internacional en los últimos años, generando ingresos de decenas de millones de euros.

La intervención, ejecutada por el equipo ROCA de la Guardia Civil de Dénia, se desarrolló en Partida Cometes 40, Pedreguer, y se saldó con varias detenciones.

Las autoridades han clausurado sus actividades tanto en España como en los Países Bajos, bloqueado sus cuentas bancarias y decomisado cantidades significativas de sustancias prohibidas. Entre ellas figuran DMT (extraído de Mimosa hostilis), mescalina (procedente del cactus San Pedro) y alcaloides de harmala (obtenidos de la ruda siriaca).

Los retiros, ofertados de forma pública en internet, tenían precios que oscilaban entre los 845 y 1.295 euros por persona, e incluían varias ceremonias de consumo de ayahuasca y San Pedro durante la estancia.

La Guardia Civil acusa a OMMIJ de delitos de tráfico de drogas y de poner en peligro la salud pública. La investigación subraya que el uso de estas sustancias, pese a su promoción como herramientas de sanación o crecimiento espiritual, conlleva riesgos físicos y psicológicos significativos, además de su estatus ilegal en España.

Este caso se suma a una serie de intervenciones similares contra organizaciones que promueven ceremonias de ayahuasca en territorio español. En años recientes, grupos como Inner Mastery han sido objeto de operaciones policiales y procesos judiciales por delitos vinculados con drogas y riesgos para la salud de los participantes.