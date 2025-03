La alicantina Teresa Vives, elegida como presidenta de Escuelas Católicas: el 15% del total del sistema educativo

El pasado jueves la Asamblea de Escuelas Católicas de España eligió a la religiosa alicantina Teresa Vives Pertusa, de la institución Carmelitas Misioneras Teresianas, como nueva presidenta de la organización. Las instituciones educativas asociadas suponen el 15% del total del sistema educativo y el 57% de la enseñanza privada concertada en España.

Teresa Vives nació en el pequeño municipio de la Vega Baja alicantina, la Daya Vieja, y muy pronto, en 1984, ingresó en la orden de Carmelitas Misioneras Teresianas que tiene centros educativos en la provincia (Elche, Torrevieja, Alicante, Callosa, Novelda y Crevillent). Vives es licenciada en Lingue e Letterature Moderne por la Universidad de Pisa (Italia) y diplomada en Educación Infantil por el Istituto Magistrale Giuseppe Carducci de Pisa (Italia) y en Espiritualidad por el Instituto Teresianum de Roma.

Como ha explicado la propia presidenta de Escuelas Católicas a EL ESPAÑOL, "pasado el tiempo de la formación inicial me destinaron a Italia. Un país distinto con una lengua distinta, estamos hablando del año 87 más o menos. Al tener que desplegar la misión en Italia decidimos realizar estudios en esa lengua y así es que estuve 12 años en Pisa donde trabajé como maestra de educación infantil, hice la licenciatura y colaboré en la pastoral de la parroquia".

"Como estamos al servicio de las necesidades. En el año 2000 me trasladé a Madrid, pero no he perdido el vínculo debido a que la congregación me ha confiado responsabilidades de animación y gobierno y porque he mantenido una relación de amistad con algunas personas", prosigue la religiosa alicantina que posteriormente fue designada secretaria provincial de Europa de la congregación en dos ocasiones para "coordinar la misión educativa" en diferentes territorios.

En este tiempo, la congregación ha tenido que afrontar diferentes retos como el de la falta de vocaciones y el trabajo con los laicos en la construcción de un nuevo paradigma educativo. Esta congregación religiosa cuenta con 277 centros y 162.120 alumnos.

Escuelas Católicas integra 1.952 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Por etapas, 1.740 centros de Educación Infantil, 1.685 de Educación Primaria, 1.629 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 775 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.829 entidades pedagógicas.

Para Vives, "el mayor reto es el de seguir educando como aportación a la transformación de la sociedad. En un tiempo de incertidumbre y desigualdad la escuela católica se siente en camino con otros para crear red, para facilitar espacios de escucha y diálogo, para ofrecer la posibilidad de crear vínculos en la pluralidad y diversidad que no se ven como obstáculo sino como riqueza y posibilidad".

En su opinión, "la escuela católica aporta valor porque hunde sus raíces y nace de la necesidad de compartir la buena noticia del evangelio. Y el evangelio nos llama a vivir en la verdad, a ser libres, solidarios, compasivos, audaces, creativos… La persona de Jesús es nuestro modelo y hacia él caminamos. Por eso como institución nos sentimos "peregrinos de esperanza con nombre propio".