¿Cuánto se usa el valenciano? La ley de Ximo Puig que lo impuso en las escuelas no hizo aumentar su uso cotidiano

La Generalitat Valenciana publica periódicamente barómetros y encuestas de conocimiento y uso social del valenciano en la Comunitat. Durante las dos pasadas legislaturas con Ximo Puig al frente del gobierno Botánico (PSOE-Compromís-Podemos) se publicaron dos encuestas (2015 y 2021) y un barómetro (2023). Hoy comienza la consulta de los padres sobre la lengua base en la educaciónd e sus hijos.

Del análisis entre los dos primeros destaca el hecho de que pese a que la aprobación de la Ley de Plurilingüismo (febrero de 2018) que imponía el valenciano como lengua vehicular tanto en las zonas de predominio lingüístico valenciano como en las de castellano de forma progresiva, el uso social de esta lengua no se incrementó.

Una comparación entre los datos de 2015 y 2021 demuestra que la lengua que se habla en las casas en la zona valencianohablante ha aumentado hacia el castellano. En 2015 un 23,5% de personas manifestó hablar solo valenciano en sus hogares, una cifra de que disminuyó seis años después hasta el 19,5%. Frente a esto, los que dijeron hablar solo en castellano en casa aumentaron del 45,6% al 56%.

En el caso de la considerada como "región de Alicante" ha sucedido lo mismo: los hogares en lo que "siempre" se habla en valenciano han disminuido del 7,7% al 7,5% y en los que "siempre" se habla castellano aumentaron del 66,5% al 70%. Lo mismo sucede cuando se pregunta al encuestado sobre la lengua que habla "con sus amigos", "en sus trabajos" tanto de forma interna como externa, e incluso en los navegadores y redes sociales.

Respecto al barómetro de 2023, último año de la segunda legislatura del Gobierno Botánico de Ximo Puig, los datos no dejan lugar a la duda. Solo el 29% de la población de la Comunitat afirmó hablar en valenciano en casa frente al 56,6% que siempre lo hace en castellano. Y con los amigos la diferencia es mucho mayor, con el 16,3% en valenciano frente al 49,7% del castellano. Incluso más abultada es en internet y redes sociales, con un uso exclusivo del valenciano de apenas 5,3% de los ciudadanos de la Comunitat frente al 59,5% del castellano.

Entender, hablar, leer y escribir

En estas encuestas destaca el hecho de que en las zonas valencianohablantes aumentó el número de personas que no aseguraba no entender nada de esta lengua (del 3,6% al 5,8%) mientras en las zonas castellanohablantes disminuía del 23,3% al 14,9%). En el caso de la facultad de hablar, en las zonas valencianohablantes aumentó el número de personas que aseguraban no saber hablar nada (del 16,7% al 28,2%) y en las castellanohablantes disminuyó ese porcentaje (del 54,8% al 50,6%).

En ambas zonas, también aumentó el número de personas que no sabían ni leer ni escribir nada en valenciano. En la zona valencianohablante del 16,2% al 30,9% en el caso de la lectura y del 36,2% al 39,3% en el caso de la escritura. En la zona castellanohablante, pasó del 45,9% al 53,2% las personas afirmaron no saber leer nada y del 67,8% al 62,9% las personas que no sabían escribir nada.

Lo cierto es que en ese transcurso de años, en términos generales, aumentaron en ambas zonas las personas que dijeron "entender" perfectamente el valenciano (del 44,1% al 48,8%) pero disminuyó el número de personas que decían entenderlo "bastante bien" (del 28,3% al 27%).

También aumentó la gente que aseguró leer "perfectamente" el valenciano (del 28% al 33,6%) pero disminuyó la gente de afirmaba leer "bastante bien (del 24,9% al 23,6%); mientras que en el caso de escribir, disminuyó el número de personas que dijo escribir "perfectamente" el valenciano (del 20,2% al 16,1%) y aumentó el número de personas que dijo escribir "bastante bien" en valenciano (del 14,5% al 24,7%).

Un dato curioso es el de los estudiantes, ya que sobre ellos recayó la Ley de Plurilingüismo ahora derogada por la Ley de Libertad Educativa del gobierno de Carlos Mazón. En 2021 se duplicó respecto a 2015 el número de alumnos que afirmó no saber hablar "nada" de valenciano (del 8,8% al 15%) y disminuyó considerablemente el número de alumnos que manifestó saber hablar "perfectamente" el valenciano (del 39,5% al 33,6%).

También se duplicó el número de alumnos que dijo no saber leer "nada" de valenciano (del 7% al 15,9%), disminuyó el número de estudiantes que dijo saber leer "un poco" (del 13,9% al 6,2%) y de los afirmaba saber leer valenciano "bastante bien" (del 37,4% al 26,7%). Eso sí, aumentó en casi diez puntos porcentuales el número de alumnos que aseguró leer "perfectamente" en valenciano, pasando el 41,7% al 51,2%. La mitad de la población estudiantil.