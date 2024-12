Una mexicana conversa y un argelino arrestados por promover el terrorismo del Estado Islámico en Alicante

La influencia del Estado Islámico (Daesh por sus siglas en árabe) ha llegado hasta Alicante promovida por una mujer mexicana convertida al islam radical y por un hombre argelino, ya detenidos, que difundían propaganda yihadista y apoyaban atentados terroristas.

Los radicales fueron arrestados el pasado lunes por la Policía Nacional, que ha explicado que están acusados por su presunta participación en los delitos de enaltecimiento y auto adoctrinamiento terrorista.

La detección de una persona en Alicante afín a las proclamas del grupo terrorista que se encontraba consumiendo y difundiendo material propagandístico del terrorismo yihadista a través de perfiles en redes sociales fue el detonante de la investigación.

El descubrimiento llevó al inicio de una investigación en la que se descubrió que el hombre y la mujer, quien se había transformado radicalmente y asumido los preceptos del yihadismo, apoyaban la causa del grupo terrorista del Estado Islámico.

Entre las acciones que realizaban se encontraba el apoyo a atentados terroristas perpetrados por el grupo, así como la difusión de sus materiales propagandisticos que buscan reclutar a nuevos creyentes. La Policía añade además que glorificaban a combatientes muyahidines y daban difusión a sus acciones violentas.

Operación antiyihadista en Alicante.

La operación llevó a la entrada y registro en una vivienda de Alicante donde los agentes encontraron numeroso material electrónico y documentación que está siendo analizada por los especialistas para descubrir que más ocultaban los arrestados.

Así, en la tarde del día de ayer, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número uno, decretando su titular el ingreso en prisión de ambos.

Estado Islámico

El Daesh es el grupo yihadista más sangriento y castiga a los infieles que no cumplan con la sharía, la ley islámica, con violencia. Esta organización se diferencia de Al Qaeda por tener un elevadísimo nivel de producción audiovisual y por sus trabajos de captación a través de las redes sociales.

Su razón de ser es establecer un califato islámico a nivel mundial, más amplio del Estado Islámico que establecieron hace una década entre Irak y Siria. Aunque fueron derrotados, la organización sigue activa y está repartida por puntos de Oriente Medio, con katibas o células desde el sudeste asiático hasta el Sahel.

La captación de jóvenes por redes sociales les permite difundir, expandir y adaptar su propaganda a todos los rincones del mundo, traduciendo y ajustando sus mensajes. Los contenidos son realizados por yihadistas con altas capacidades, llegando a hacer producciones al nivel de Hollywood, incluso cuentan con revistas propias: Dabiq y Rumiyah.

Los materiales que difunden utilizan el márquetin de conocidas empresas occidentales, como el lema 'Just Terror', una adaptación del famoso 'Just do it' de Nike. Así, difunden materiales que explican cómo realizar explosivos caseros, cómo tienen que ser los camiones con los que atropellar a los infieles, dónde apuñalar para causar el mayor daño posible, entre otras acciones.