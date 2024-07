Enfrentamiento abierto en el PSOE de Alicante tras el insulto de Miguel Millana a Ana Barceló: "No todo vale"

La agrupación del PSOE en Alicante y el grupo municipal del partido muestran unas claras diferencias desde la elección de Ana Barceló como candidata a la Alcaldía para las elecciones de 2023. Unas discrepancias notables que han culminado en un enfrentamiento público en el que la propia Barceló ha solicitado formalmente la dimisión del secretario general local y portavoz municipal durante el último tramo del pasado mandato, Miguel Millana, a raíz de unas declaraciones sobre su persona al diario Información, en las que aseguraba: "Barceló ha mostrado unas ínfulas que no vienen a cuento. Me sorprende su actitud de baja estofa".

En un comunicado al que ha tenido acceso El Español, la política asegura: "Como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, pero sobre todo como militante de este partido durante 22 años, quiero pedir formalmente la dimisión del secretario general de la Agrupación de Alicante, Miguel Millana, por sus declaraciones desafortunadas y comportamiento impropio de alguien que ostenta su cargo".

"Alguien que, como consecuencia de una decisión meditada, decide insultar públicamente a una compañera de partido, no puede ostentar el cargo de secretario general. No en un partido que siempre ha defendido la pluralidad en todos los aspectos", ha proseguido la portavoz.

"La ciudad de Alicante necesita un partido fuerte y unido que recoja las diferentes miradas de los militantes que lo componen. Un partido plural que permita disentir y aportar, siempre desde el respeto. En definitiva, un reflejo de la sociedad. Para que eso suceda, es necesario que el secretario general decida dar un paso atrás y permitir que se inicie un nuevo proyecto que no solo responda a un mandato único. Necesitamos crear una nueva mayoría para crecer como partido y para estar a la altura de lo que una ciudad como Alicante necesita", añade.

"Es preciso comenzar a trabajar desde el respeto, la unión y la pluralidad para reconstruir un partido que realmente sea el reflejo de las personas a las que representamos. No podremos conseguirlo mientras sea una única mirada la que se impone y decide el camino a seguir sin escuchar a quienes forman parte del proyecto", prosigue la política.

"Después de una vida dedicada, en gran parte, al servicio público y la defensa de los ideales socialistas, no podría seguir ejerciendo mis obligaciones con la dignidad necesaria si no evidenciase que en política no todo vale y que en ocasiones es necesario decir basta. El partido en la ciudad de Alicante cuenta con muchas personas que sólo necesitan la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto integrador y de futuro. Ese momento, ha llegado", concluye el comunicado.