Alicante no vive un otoño tan seco desde 1981: la ausencia de Levante y las borrascas atlánticas, son las causas

La provincia de Alicante vive un otoño climatológico anómalo, pero no inédito. Se trata del otoño más seco de hace 42 años (1981), al final de un periodo que también tuvo los años 1970 y 1976 como referentes de sequía otoñal, explica el geógrafo y meteorólogo Pedro José Gómez (Meteorihuela).

"No es lógico que no llueva en la provincia desde el pasado 15 de septiembre. Sobre todo porque el otoño es la época en la que más lluvia cae en Alicante de media. Lo cual es una ruina para el campo", añade Gómez sobre los más de 70 días sin precipitaciones.

Respecto a las causas, el meteorólogo relaciona la sequía con las borrascas atlánticas que están entrando en la península ibérica desde Galicia y el Cantábrico y a la ausencia de viento de Levante que es el que trae la humedad al este español. "Hace meses que no hay viento de Levante y si no hay humedad, no llueve. No se generan borrascas desde la zona de Argelia y las Baleares y eso nos afecta mucho", explica Gómez.

[La lucha de un meteorólogo de Alicante contra los conspiranoicos: "Me insisten con las avionetas anti-lluvia"]

Al mismo tiempo, el anticiclón atlántico está situado muy al sur, señala, "y las borrascas que entran desde Galicia llegan muy debilitadas por el efecto Foehn, cuando los vientos chocan con las cadenas montañosas e impiden que las nubes se desplacen hasta aquí".

Preguntado sobre la creencia popular de que veranos cálidos como el anterior provocan mucha evaporación y otoños muy lluviosos y con Danas, el meteorólogo oriolano confirma que es una creencia, no un hecho. "Por mucho que haya evaporación en verano, como ha sucedido este año, si no hay un motor como los vientos del Levante y las borrascas, no habrá precipitaciones, tormentas o Danas", asegura Gómez.

Al mismo tiempo, la ausencia de lluvias se complementa con unas altas temperaturas para esta época del año. Si la media de este mes de noviembre en la provincia es de 15 grados en noviembre de 2022 era de 11 grados, cuatro menos.

Previsiones para esta semana de Meteorihuela.

[De los 30 grados en noviembre a la noche más fría desde marzo en Alicante con 5,8 grados]

El meteorólogo asegura que por el momento estos registros no van a cambiar porque se prevé que para este jueves las temperaturas máximas puedan llegar de nuevo a los 25 grados en la provincia. Este hecho va a hacer que se aumente de nuevo la media.

Sigue los temas que te interesan