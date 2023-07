La vida sexual de los españoles, a estudio: ¿qué provincias usan más juguetes eróticos?

Cerca de un tercio de los españoles y españolas, exactamente un 31,4 %, utiliza ya juguetes sexuales (en solitario o en pareja) para alcanzar el orgasmo. Y lo hacen de dos a tres veces por semana, seguido de un 28,4 % que los usa menos de 1 vez a la semana. Así viene recogido en el 'Estudio sobre uso de juguetes eróticos 2023' elaborado por la Academia Diversual, que ha encuestado a más de 5.000 personas. Las respuestas confirman que la tecnología avanza a pasos agigantados en España a la hora de mantener relaciones íntimas.

El estudio revela que un 30,2 % de los españoles usan juguetes sexuales en solitario menos de una vez a la semana, seguido de un 23,5 % que los usa 2-3 veces a la semana.

Las personas que tienen relaciones sexuales entre 2-7 veces a la semana en compañía a su vez usan una media de 5,84 % veces al mes los juguetes eróticos en solitario, un dato muy similar al 6,11 % veces que los usaría las personas que tienen sexo en pareja menos de una vez a la semana. Se desmonta así la idea de que los juguetes eróticos sustituyen las relaciones sexuales con pareja.

[Academia Erótica Diversual: educación sexual adaptada a los nuevos tiempos desde Alicante]

Según Rosa Navarro, sexóloga de Diversual, de estos datos se deduce que las personas usan los juguetes eróticos de forma habitual en sus experiencias sexuales. "Algo que refuerza el hecho de que se haya naturalizado su uso como complemento de placer, tanto en solitario como en compañía", explica.

Según el estudio para los momentos de placer, un 83,8 % de las personas prefiere a una pareja sexual y juguetes, frente a un 13 % que optan solo por una pareja. "Esto desmonta la creencia de que los juguetes eróticos son solo para solteros o personas con dificultad de encontrar parejas sexuales", añade Navarro.

Nuevas experiencias y ránking

A la hora de valorar por qué utilizar esta tecnología, la principal motivación para usar juguetes en disfrutar de nuevas experiencias sexuales en solitario (nuevas sensaciones), con un 60%. La siguiente razón, con un 46 %, es conseguir orgasmos más intensos. Conocerse mejor sexualmente es la tercera motivación, con un 38,9 %.

Añadir juego al arte amatorio es el principal motivo para usar juguetes en las experiencias con pareja, con un 58 % de los encuestados inclinándose por esta opción. La siguiente razón, con un 47,7 %, es descubrir nuevas sensaciones, y la tercera "romper con la rutina", con un 41,1 %.

Juguetes eróticos de Diversual, en imagen de archivo.

El estudio de Diversual incluye un ranking de las zonas de España donde más se usan los juguetes eróticos. Así, la provincia que más veces usa juguetes sexuales al mes es León, con una media de 10,45 veces. En la parte contraria, la que menos veces al mes los utiliza es Zaragoza, con una media de 5,42 veces. La media nacional es de 7,13 veces al mes.

La provincia que más juguetes sexuales tiene por persona es Ávila, con una media de 5.90 unidades. La que menos, Toledo, con 3,43. León, Segovia o Cantabria también están entre las que más artículos eróticos adquieren, superando las 5 unidades de media por persona, mientras Burgos, Badajoz, Córdoba o Jaén se sitúan entre las que menos, con poco más de 3 unidades de media.

"El hecho de que un 61,3 % de las personas encuestadas tengan entre 2-5 juguetes eróticos, un 20,3 % tenga entre 6 y 10, nos indica el que se adentra en este mundo, repite y se anima a experimentar más", analiza Rosa Navarro.

Confidencias a medias

El 90,8 % de los encuestados asegura haber regalado o estar dispuestos a regalar un juguete sexual a su pareja. Únicamente 9,2 % no lo ha hecho nunca o no lo haría. Un 98,4 % se sentiría cómodo en el caso de recibir uno, y tan solo un 1,6% no se sentiría bien.

El juguete que más usan las personas con vulva es el succionador (53,8%), seguido del vibrador, con un 28,4 %. "Este dato no es una casualidad. El succionador ha introducido a muchas personas en el uso de juguetes eróticos, y su éxito no solo proviene de acciones de marketing sino de la necesidad que existía de darle la importancia que se merecía al placer femenino y poner al clítoris como el principal responsable del mismo", comenta Navarro.

El más usado por el 26,6 % de las personas con pene es el juguete para parejas, seguido del masturbador manual, elegido por el 18,6 %. Los lubricantes se utilizan un 85,6 % en sus relaciones íntimas, seguido por los productos de masaje y los estimuladores con efectos, que son usados ambos un 27,5 %.

Una mayoría asegura que introducir los juguetes en su actividad sexual hace que sus relaciones sean "más placenteras" (67,7 %). Un 48,8 % asegura que consiguen orgasmos más intensos.

El estudio revela, sin embargo, que los españoles somos todavía algo remisos a confesar estas prácticas. Sólo un 41,4 % habla de ello abiertamente con su pareja o amigos.

