Rebajan a la mitad la pena de un profesor que abusó de su alumno de 8 años por incongruencias en el relato

El Tribunal Supremo ha rebajado la condena de cuatro a dos años de prisión a un profesor de inglés que abusó sexualmente de un alumno de 8 años en un colegio de Alicante.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que estima parcialmente el recurso del condenado contra la resolución de la Audiencia de Alicante que le condenó por un delito continuado de abuso sexual.

Los hechos ocurrieron entre finales de 2012 y enero de 2013 en un colegio público de la provincia de Alicante donde trabajaba el condenado como profesor de inglés, quien durante la exhibición de películas en sus clases, hizo tocamientos al menor mientras le tenía sobre sus piernas, cuando este tenía 8 años.

La Sala rebaja la condena de 4 a 2 años al no apreciar que exista continuidad delictiva en el delito de abuso sexual.

Dice el Supremo que el menor describió con detalle lo sucedido solo en una ocasión, añadiendo que ese suceso se repitió en tres ocasiones y precisó que los hechos ocurrieron "después de las Navidades".

Sin embargo, después de las Navidades y hasta el 10 de enero, cuando se formuló denuncia, no hubo tres clases de inglés, por lo que no pudo haber tres ocasiones para los abusos.

Por lo tanto, si bien no hay razón para cuestionar el relato del menor en cuanto a la existencia de los abusos, no ocurre con el número de ocasiones y el periodo temporal de las mismas, es decir, "no hay base fáctica que permita afirmar con la suficiente certeza el número de abusos que se declaran probados".

El tribunal sí que confirma, no obstante, la inhabilitación absoluta por plazo de seis años para ejercer como docente; la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante otros seis años y una indemnización de 6.000 euros.

Tal como informó EL ESPAÑOL, la mitad de los juicios que hay en la Audiencia Provincial de Alicante son de índole sexual cuyas supuestas víctimas son o mujeres o menores de edad.

Esta tendencia, corroborada el año pasado, se puede ver semana a semana con la lista de señalamientos judiciales, donde la tendencia continúa. El resto de juicios suelen ser por estafa, tráfico de drogas contra la salud pública o de lesiones.

