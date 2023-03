César Sánchez (PP): "Quiero que Calpe sea el referente de la sostenibilidad en el Mediterráneo"

Con 44 años, César Sánchez ha ocupado todo tipo de cargos políticos tanto dentro de su partido (PP), hasta ser vicesecretario regional en tiempos de Alberto Fabra, como en las instituciones: alcalde de Calpe, presidente de la Diputación de Alicante, diputado autonómico y diputado nacional.

¿Por qué después de todo esto vuelve al Ayuntamiento de Calpe a presentarse como candidato del PP?

Me encuentro más preparado que nunca, con más experiencia y más madurez. Y por eso estoy en disposición de devolverle a mi pueblo todo lo que he aprendido durante estos años. En estos últimos cuatro años he aprendido mucho. Si a eso le sumo el aprendizaje que tuve en mi etapa de alcalde, creo que tengo un conocimiento muy constructivo para esta nueva etapa que necesita Calpe.

¿Cómo ha vivido esas pequeñas tensiones que ha habido con su sucesora cuando se le dijo que desde el partido querían que fuese usted el candidato para 2023? Supongo que personalmente no ha sido fácil.

Las tensiones políticas nunca son fáciles pero estamos a disposición del partido para servir a la sociedad. Donde el partido cree que mejor podemos ayudar. Y para mí es un honor poder volver a ser alcalde a partir del próximo 28 de mayo. Y también poder conseguir que Calpe sea la ciudad más sostenible del Mediterráneo, que será el eje sobre el que se sostendrá todo el programa de Gobierno del Partido Popular.

"He tenido la oportunidad de conocer de primera mano casos de éxito, de países y ciudades que están avanzando hacia modelos respetuosos con el medioambiente y que al mismo tiempo proyectan nuevas economías más responsables"

¿Le han cambiado estos cuatro años como portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso de los Diputados?

He aprendido mucho. He viajado mucho. He participado tanto en la COP26 de Glasgow como en la COP27 en Egipto donde he representado a España en los informes contra el cambio climático. Y he tenido la oportunidad de conocer de primera mano casos de éxito, de países y ciudades que están avanzando hacia modelos respetuosos con el medioambiente y que al mismo tiempo proyectan nuevas economías más responsables.

Antes de esta de esta legislatura le teníamos como uno de los referentes de la Democracia Cristiana en la Comunidad Valenciana. Ahora parece que ha evolucionado hacia el liberalismo.

Bueno, yo creo que en estos momentos la libertad más que nunca es necesaria, y más que nunca debemos defender la libertad en nuestro país. El contexto político actual en el que en España están decidiendo populistas y comunistas hace que más que nunca levantemos la bandera de la libertad y la defendamos. Que trabajemos para que Alberto Núñez Feijoo hijo sea el presidente de todos los españoles y España sea una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Algo que está en riesgo con Pedro Sánchez.

César Sánchez durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Iván Villarejo

¿Ese carácter liberal y ese carácter ecologista se pueden combinar? ¿existe un "ecologismo liberal"?

En 2015 el papa Francisco lanzó la encíclica Laudato sí, en la que puso en el centro de la vida ordinaria y en el centro de la vida política al medioambiente. De tal manera que lo inteligente hoy es que seamos capaces de compatibilizar el respeto al medioambiente con la economía. La lucha contra el cambio climático con la sostenibilidad de nuestras empresas. Y a eso yo le llamo ecologismo liberal.

Precisamente aquí en Calpe ha surgido una polémica durante esta legislatura porque la Generalitat ha permitido la implantación de más granjas marinas y el Ayuntamiento se ha opuesto casi en bloque.

Desde la Alcaldía lucharé sin descanso para que las piscifactorías desaparezcan de la bahía de Calpe. No estoy en contra de la acuicultura, pero entiendo que deben encontrarse enclaves que perjudiquen menos al turismo y también a los ecosistemas marinos como la posidonia.

"Vamos a permitir que la gente de manera sostenible y gratuita, con vehículos con energías limpias, puedan ir de un lugar a otro del pueblo gratuitamente"

¿Qué otros retos tiene en mente para hacer de Calpe un municipio más sostenible?

El programa de Gobierno, de manera transversal, va a ser un programa basado en la sostenibilidad. Mi objetivo es que Calpe sea la referencia de la sostenibilidad en el Mediterráneo. Vamos a revolucionar el transporte público sostenible. Vamos a poner en marcha una guagua circular urbana que va a conectar las playas, el centro urbano comercial Pintor Sorolla Gabriel Miró y el centro histórico. Y será gratis para los residentes. Vamos a sacar el 50% de los coches del casco urbano. Y vamos a permitir que la gente de manera sostenible y gratuita, con vehículos con energías limpias, puedan ir de un lugar a otro del pueblo gratuitamente. Va a ser una revolución en la movilidad que va a potenciar el comercio. Va a permitir que seamos una ciudad más limpia en emisiones.

César Sánchez, candidato del PP a las municipales de Calpe. Iván Villarejo

¿Es consciente de que eso mismo en otras grandes ciudades ha generado mucha controversia? Sobre todo cuando se hace con prohibiciones de movilidad del coche privado.

No va a ser una política basada en prohibiciones sino en la voluntariedad. Yo creo que va a ser muy positivo porque la gente va a poder coger un autobús que va a pasar por su parada cada 15 minutos y va a poder desplazarse a cualquier punto del pueblo de manera gratuita.

¿Está Calpe preparado para esa revolución en la movilidad?

Sí. Yo creo que poder coger un autobús para desplazarse a la playa o subir al centro histórico de manera gratuita en un autobús sostenible y ecológico, es algo que la gente va a utilizar. Las grandes ciudades europeas que han tomado la decisión de hacer una apuesta por el transporte público han mejorado sustancialmente la calidad de vida de sus vecinos. Si quieres seguir cogiendo tu coche lo puedes seguir cogiendo, no habrá multas o imposiciones. Es una oferta de forma gratuita ¿quién puede estar en contra de eso?

¿Qué futuro de desarrollo urbanístico tiene Calpe, queda mucho terreno por urbanizar?

Muy poco. El futuro va a ser crear nuevos espacios verdes, nuevos parques para niños y otro de los grandes proyectos es convertir las salinas en un gran Central Park urbano que combine la protección de la flora y la fauna con el uso por parte de los ciudadanos.

Como presidente de la Diputación fue el único gran contrapoder institucional que tuvo la izquierda en la Comunidad Valenciana. ¿Ve mucho peor la Comunidad Valenciana cuatro años después?

Yo creo que tenemos una Comunidad Valenciana mucho más radicalizada, en donde la sanidad no funciona, donde la educación necesita de inversiones que no tiene y en donde las políticas sociales se basan en anuncios y no en políticas reales. Una comunidad donde no se está potenciando una economía inteligente pensando en el futuro. Además de una política fiscal asfixiante para las familias y las empresas. Ximo Puig se niega cuatro años después a bajar los impuestos en la Comunidad Valenciana.

"La Comunidad Valenciana necesita un Gobierno que se centre en lo importante que es la sanidad, la educación, las políticas sociales y la economía inteligente y eso hoy lo representa Carlos Mazón"

El conseller de Industria de la Generalitat, de Compromís, Rafa Climent, lleva ocho años apelando a la Economía Circular pero ¿hemos visto ningún progreso?

Ni hemos visto ningún progreso ni ninguna medida ni ningún proyecto. La Comunidad Valenciana necesita un Gobierno que se centre en lo importante que es la sanidad, la educación, las políticas sociales y la economía inteligente y eso hoy lo representa Carlos Mazón. Una persona con experiencia política, con experiencia profesional en el mundo privado y con fuerza y juventud para poder impulsar a la Comunidad Valenciana a ser un referente nacional y sacar a la a nuestra comunidad de la cola en la que nos ha metido Ximo Puig a nivel nacional.

El último gran escándalo, que supongo que afecta también a los calpinos es el tema de los trenes, no? Los retrasos, los trenes que no pasan por los puentes...

Bueno, la política de transporte público de la Generalitat Valenciana ha resultado ser un fracaso por falta de inversión y la comarca de la Marina Alta lo está sufriendo. La política de Ximo Puig está perjudicando espacialmente a los ciudadanos de Calpe. Para que hoy nos podamos comunicar con transporte público con Alicante es prácticamente imposible. Y en consecuencia eso hace que cualquier persona que quiera venir a nuestro pueblo o que de nuestro pueblo se quiera desplazar, por ejemplo a lugares de trabajo o lugares de estudio, no puede hacerlo con comodidad.

Y sobre la comarca también pende la amenaza de un nuevo peaje de la AP-7. ¿Qué opina de eso?

La gran política del PSOE ha sido eliminar los peajes para después volver a poner peajes. Hace anuncios y toma medidas electorales jugando con la economía de los ciudadanos cuando se sabía perfectamente que Europa le estaba presionando para que los peajes no fuesen eliminados en el conjunto de España. La política en materia de transporte, como en otros ámbitos, de la izquierda se basa en la improvisación en la camiseta, en la pancarta barata. No es seria, ni es responsable.

¿Cómo valora el pacto de Gobierno con Cs en Calpe estos cuatro años?

Muy positivamente. Y en particular le puedo poner un ejemplo, la gestión del Año Bofill de Juan Manuel del Pino como comisario, ha sido excepcional. Esa es una política a la que le voy a dar continuidad cuando acceda a la Alcaldía.

Sigue los temas que te interesan