PP en Orihuela: "El Consell vuelve a mostrar con los bomberos que su único criterio es el de la imposición"

La coordinadora del Partido Popular (PP) de la Provincia de Alicante para la Vega Baja y diputada provincial María Gómez ha indicado hoy en Orihuela que el Consell de Ximo Puig "vuelve a mostrar con los bomberos que su único criterio es el de la imposición".

Así lo ha afirmado junto al candidato a la Alcaldía en la localidad, Pepe Vegara, donde ha denunciado los “continuos ninguneos a Orihuela y a toda una comarca con el agua, las infraestructuras y las imposiciones”. “Aquí ya sabemos muy bien de imposiciones del Consell. Imponen el criterio lingüístico sin respetar el derecho de los padres a la educación de sus hijos, imponen criterios hídricos sin informes técnicos que los avalen aunque nos dejen sin agua, imponen cómo distribuir el reparto de fondos de la Diputación e imponen ahora un nuevo cuerpo de bomberos sin haber hablado con la administraciones que ya tienen competencias en la materia”, ha señalado Gómez.

La coordinadora comarcal del PP ha indicado que considera “una duplicidad crear un nuevo cuerpo de bomberos autonómico que conlleva un gasto innecesario en una materia que funciona bien, con unos profesionales a los que tenemos que agradecer mucho por su trabajo diario así como en situaciones críticas como la DANA, los incendios del pasado verano o la ayuda que prestan fuera de nuestras fronteras”. “No entendemos que quieran crear la Unidad Valenciana de Emergencias cuándo ya existen competencias en la materia por parte de los consorcios provinciales y ayuntamientos”.

En cualquier caso, ha dicho, “las cosas se hablan”, y ha criticado que la decisión se haya tomado “sin contar con ninguna administración, entre ellas con la Diputación de Alicante, de forma unilateral y sin diálogo de ningún tipo, que es a lo que tiene acostumbrados Ximo Puig y su gobierno”.

En cuanto al recurso anunciado por la Generalitat por el trasvase ha aseverado que “ya llegan tarde y a toro pasado”. “La Diputación de Alicante y la Región de Murcia ya han presentado sus recursos, y ahora el paripé de Puig es disimular cuando ha permitido que se recorte el trasvase, porque ya nos lo han recortado”. En este sentido, ha valorado que esta situación “se podría haber evitado si realmente Puig y su gobierno hubieran defendido el agua de verdad y no se hubieran abstenido en el Consejo Nacional del Agua”.

“Puig ha demostrado que no tiene peso en Madrid. No ha reivindicado en Madrid lo que necesita la Vega y no quiere enfrentarse con su partido aunque eso afecte al agua de sus regantes y ciudadanos. Continúan engañándonos tras permitir el recorte del Trasvase, un hachazo a una obra solidaria que acabará pasando factura a miles de familias, a los agricultores y a toda la Vega Baja”, ha aseverado.

Por su parte el candidato del PP a la Alcaldía de Orihuela, Pepe Vegara, ha preguntado a Ximo Puig “dónde están las inversiones que prometió en Orihuela y la comarca” y le ha pedido “que cumpla con sus compromisos porque los ciudadanos ya están cansados de promesas incumplidas”.

“El Consell lleva ocho años de promesas y lo que necesitamos son obras, ejecuciones y proyectos para paliar los recortes de agua en Orihuela y conectar de una vez el municipio y la comarca”, ha señalado Vegara.

