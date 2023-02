Calpe pide la Cruz del Mérito Policial para los compañeros del agente fallecido en una riada

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado por unanimidad solicitar a la Generalitat Valenciana la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo rojo a los agentes Óscar Cazaña Serra y Enrique Valle Lledosa por su intervención en el rescate que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, y en la que falleció el agente Juan Manuel Policarpo Moll.

La iniciativa, a propuesta de la Jefatura de la Policía Local, considera que dichos agentes realizaron actos "con excepcionales cualidades de valor, en beneficio de la sociedad" en un rescate de alto riesgo en el que pusieron en peligro sus vidas.

Óscar Cazaña Serra y Enrique Valle Lledosa fueron los dos agentes que, junto con Juan Manuel Policarpo Moll, acudieron en primer lugar al barranco del Quisi a auxiliar a una persona que estaba siendo arrastrada en el interior de un vehículo a causa de las fuertes lluvias que acababan de producirse en la localidad.

El rescate tuvo trágicas consecuencias puesto que Juan Manuel Policarpo falleció tras caer al agua y ser arrastrado por la corriente a gran velocidad. La Generalitat Valenciana concedió al agente fallecido la Medalla de Oro al Mérito Policial.

"Lo mínimo que podemos hacer desde el Ayuntamiento es solicitar este reconocimiento a estos agentes que cumplían una misión y que estaban en servicio público ese fatídico día en que el agente ‘Poli’ perdió su vida", ha señalado la alcaldesa Ana Sala.

El pleno del Ayuntamiento de Calp ha acordado también de forma unánime solicitar a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de dicha orden a Ricardo Bofill por su contribución a la cultura en el desarrollo de su profesión de arquitecto.

Se trata de una distinción que se otorga a personas físicas españolas o extranjeras que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación, siempre que sea patente el nivel excepcional de sus méritos.

Subida del agua

Por otro lado, el pleno ha aprobado de forma inicial con los votos en contra del PSOE y Defendamos Calpe y la abstención de Compromís la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributaria relativa a la prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado.

El objetivo es reflejar el incremento de un 8 % en la tarifa del agua acordada en el pleno del pasado mes de noviembre tras recibir ahora informe favorable de la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana.

Este incremento de la tarifa del agua se produce para hacer frente a los costes de producción que ascienden a más de 700.000 euros al año y tendrá una repercusión en el recibo medio del agua de un incremento de 1,21 euros al mes. Este acuerdo será expuesto al público durante treinta días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal para que la ciudadanía pueda realizar las aportaciones y reclamaciones que considere oportunas.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha explicado que no se han incluido todos los ingresos y gastos de la empresa mixta Aguas de Calpe en el informe que esta presentó, por lo que "no se puede determinar si la compañía va a tener beneficios o va a arriesgar a tener pérdidas y por eso debe a subir las tarifas del agua a los vecinos y vecinas de Calp"

Además, ha señalado que se podrían haber adoptado otra serie de medidas como revisar el precio que paga Aguas de Calpe por el asesoramiento que recibe de una empresa externa y que asciende a medio millón de euros anuales.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha manifestado que entienden la decisión ya que el agua potable de Calp procede de La Vall de Laguar y para poder llevarla hasta el municipio se precisan de unas bombas que utilizan energía eléctrica.

"Nos abstenemos porque no es justo que tengamos que participar de estas medidas, que no son muy populares, cuando no podemos participar de resto de decisiones que se puedan tomar del Consejo de administración de Aguas de Calpe porque no formamos parte de él", ha agregado.

El portavoz del grupo municipal socialista, Santos Pastor, ha destacado que "parecerá un incremento menor, pero las cosas no están para subir tarifas y viendo que los resultados de la empresa no son malos consideramos que repercutir estos costes a los vecinos nos lo podríamos haber ahorrado".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, ha explicado que los costes de producción del agua junto con los gastos de distribución han aumentado en total 749.000 euros, según consta en el informe justificativo presentado tanto por parte de la Mancomunidad como por parte de Aguas de Calpe.

"Una empresa mixta difícilmente puede asumir esto", ha afirmado el concejal, quien ha insistido en que la responsabilidad del gobierno es la que los ha llevado a tomar una decisión de este tipo a escasos meses de las elecciones. "Podríamos haber escurrido el bulto y haberlo dejado para después de las elecciones y que fueran ustedes o quien le toque asumir este paso", ha dicho.

La alcaldesa Ana Sala ha destacado que "si no subimos la tarifa tendremos que renunciar a algunas cosas de las que hacemos; el año pasado aparcamos inversiones importantes que estaban previstas porque la empresa no podía asumirlas con las pérdidas acumuladas debido al incremento de los precios de la energía".

